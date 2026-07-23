En esta noticia ¿Qué significa soñar con mesa?

Este miércoles, 22 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este miércoles, 22 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9797 - Mesa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 22 de julio

1° 9797 11° 0118 2° 2150 12° 4409 3° 7724 13° 9254 4° 6520 14° 8095 5° 1574 15° 9545 6° 7770 16° 7968 7° 8535 17° 0975 8° 8351 18° 5466 9° 5660 19° 2902 10° 4901 20° 0303

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele simbolizar apoyo, estabilidad y espacios de encuentro o negociación.

Si está firme y bien provista indica seguridad y avances; si está rota o vacía señala carencias, tensiones o decisiones pendientes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.