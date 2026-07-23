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Este miércoles, 22 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este miércoles, 22 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9797 - Mesa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 22 de julio

 1°9797 11°0118
 2150  12°4409
 3°7724 13°9254 
 6520  14°8095 
 1574  15°9545 
 6°7770  16°7968
 8535  17°0975 
 8351  18°5466 
 5660  19°2902 
 10°4901 20°0303 

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¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele simbolizar apoyo, estabilidad y espacios de encuentro o negociación.

Si está firme y bien provista indica seguridad y avances; si está rota o vacía señala carencias, tensiones o decisiones pendientes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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