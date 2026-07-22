Las aerolíneas ya disputan el negocio más rentable de la próxima temporada

En esta noticia La expansión en la Argentina

Gol Linhas Aéreas incorporará a El Calafate como nuevo destino de su red en la Argentina. La ciudad santacruceña se convertirá en la novena escala de la compañía en el país, entre rutas permanentes y estacionales, y pasará a formar parte de una operación que unirá San Pablo, El Calafate y Ushuaia.

La nueva conexión comenzará a operar el 26 de noviembre y se extenderá hasta el 27 de marzo de 2027.

Según indicó la compañía, tendrá tres frecuencias semanales -los martes, jueves y sábados- y será operada con aviones Boeing 737.

Los pasajes ya están disponibles a través de los canales oficiales de la compañía y parten de u$s 267 , el equivalente a unos $400.000 al tipo de cambio oficial.

El nuevo servicio permitirá conectar dos de los principales destinos turísticos de la Patagonia dentro de un mismo itinerario desde Brasil. Los pasajeros volarán desde San Pablo hacia El Calafate y luego continuarán viaje hacia Ushuaia antes de regresar al aeropuerto de Guarulhos.

La expansión en la Argentina

El anuncio se enmarca en el plan de crecimiento internacional que Gol puso en marcha tras salir, en junio de 2025, del proceso de reestructuración financiera bajo el Chapter 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

En ese momento, la compañía presentó una estrategia de expansión a cinco años y definió a la Argentina como su principal mercado fuera de Brasil.

Según había explicado a El Cronista Danilo Barbizan, director de Ventas y Marketing de Gol para América, ese cambio también implicó una nueva forma de planificar la red de la empresa.

Hasta entonces, la mayor parte de las rutas respondía a la demanda de pasajeros brasileños que viajaban al exterior . Ahora, la compañía busca desarrollar conexiones que también contemplen el flujo de viajeros argentinos y fortalezcan la conectividad entre ambos países.

Como parte de ese plan, durante 2025 incrementó un 57% la oferta de asientos entre la Argentina y Brasil respecto del año anterior. Además, retomó la ruta regular entre Córdoba y San Pablo, aumentó las frecuencias entre Córdoba y Río de Janeiro y reforzó su operación desde el interior del país con vuelos desde Córdoba, Mendoza y Rosario hacia distintos destinos brasileños.

Fundada en 2001, GOL es la mayor aerolínea de Brasil, con una flota de 143 aviones.

La expansión continuó este año. En julio, la aerolínea inauguró los vuelos estacionales entre San Pablo y Ushuaia, con tres frecuencias semanales, y retomó la conexión directa con Bariloche durante la temporada de invierno .

Además, anunció el inicio de los vuelos entre Salta y Río de Janeiro, que comenzarán a operar en diciembre.