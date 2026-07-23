En esta noticia

Durante este miércoles, 22 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 3355 - La Música

Te puede interesar

Mezclar café usado con shampoo: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 22 de julio

 3355 11° 7401 
 2°8266 12° 1136
 3°4000 13° 1008 
 4°3679 14° 9299 
 5°5758 15° 3114 
 6°7711 16° 7731 
 7°7694 17° 6719 
 8°5832 18° 5135 
 9°316819° 0102 
 10°8878 20° 5127 

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música refleja tu estado emocional: armonías indican calma e inspiración; disonancias señalan estrés o conflictos internos.

También simboliza comunicación y creatividad: escucharla sugiere recibir mensajes o guía y crearla invita a expresar lo que sientes.

Te puede interesar

Impuesto a la herencia: qué dice la Ley de Sucesiones y quiénes están obligados a pagarlo

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Adiós al papel higiénico | La tendencia para baños que es furor en 2026