Durante este miércoles, 22 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3355 - La Música

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 22 de julio

1° 3355 11° 7401 2° 8266 12° 1136 3° 4000 13° 1008 4° 3679 14° 9299 5° 5758 15° 3114 6° 7711 16° 7731 7° 7694 17° 6719 8° 5832 18° 5135 9° 3168 19° 0102 10° 8878 20° 5127

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música refleja tu estado emocional: armonías indican calma e inspiración; disonancias señalan estrés o conflictos internos.

También simboliza comunicación y creatividad: escucharla sugiere recibir mensajes o guía y crearla invita a expresar lo que sientes.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.