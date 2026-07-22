Aunque el consumo de energía es reducido, los especialistas recomiendan retirarlo del tomacorriente para evitar riesgos y prolongar su vida útil.

Mantener un cargador conectado al enchufe incluso cuando no está alimentando un teléfono, una computadora o cualquier otro dispositivo puede parecer inofensivo. Sin embargo, esa costumbre puede provocar un consumo eléctrico constante y acelerar el desgaste del accesorio con el paso del tiempo.

Además del impacto en su funcionamiento, los expertos advierten que un cargador enchufado de forma permanente también puede incrementar el riesgo de fallas eléctricas, especialmente si existen variaciones de voltaje o problemas en la instalación del hogar.

Aunque el consumo de energía es reducido, los especialistas recomiendan retirarlo del tomacorriente para evitar riesgos y prolongar su vida útil. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se recomienda no dejar el cargador enchufado?

Aunque el dispositivo no esté conectado, el cargador continúa recibiendo corriente eléctrica mientras permanece enchufado. Esto provoca un consumo conocido como “energía fantasma” o consumo en espera, que si bien suele ser bajo, no desaparece por completo.

Al mantenerse energizado durante largos períodos, el accesorio también está expuesto a un desgaste constante de sus componentes internos. Con el tiempo, esa situación puede reducir su vida útil y afectar su desempeño.

A ello se suma que el cargador permanece vulnerable a picos de tensión o fluctuaciones eléctricas. Si ocurre una sobretensión, el accesorio podría dañarse incluso sin estar siendo utilizado para cargar un dispositivo.

¿Qué riesgos puede representar para el hogar dejar el cargador enchufado después de usarlo?

Los especialistas explican que un cargador conectado de manera permanente puede aumentar el riesgo de fallas eléctricas cuando la instalación presenta desperfectos o cuando se producen variaciones importantes en el suministro de energía.

Aunque estos casos no son frecuentes, las posibilidades de daño aumentan si el cargador es de baja calidad, presenta desperfectos o no cumple con los estándares de seguridad del fabricante.

También es importante evitar cubrir los cargadores o colocarlos cerca de materiales inflamables mientras permanecen conectados. Si el accesorio llega a calentarse por una falla, dichas condiciones pueden incrementar el riesgo de accidentes domésticos.

Cómo cuidar el cargador y reducir el consumo de energía

La recomendación más sencilla es desconectar el cargador del tomacorriente una vez que termine de utilizarse. Este hábito ayuda a evitar el consumo innecesario de electricidad y disminuye la exposición del accesorio a posibles daños eléctricos.

También conviene utilizar siempre cargadores originales o certificados por el fabricante del dispositivo. Estos productos suelen incorporar sistemas de protección frente a sobrecargas, cortocircuitos y variaciones de voltaje.

Adoptar estas medidas no solo contribuye a prolongar la vida útil del cargador, sino que también ayuda a mejorar la seguridad eléctrica en el hogar. Aunque el consumo en espera sea reducido, desconectarlo cuando ya no se necesita es una práctica recomendada por los especialistas.