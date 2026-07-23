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Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el 2185 (Linterna).

 1°2185 11°1826 
 1255  12°7377
 3°1236  13°8479 
 1381  14°8901 
 9143  15°4161 
 6°0158  16°3091
 3777  17°9038 
 8555  18°7600 
 8399  19°1765 
 10°2916 20°8033 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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