Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el 2185 (Linterna).

1° 2185 11° 1826 2° 1255 12° 7377 3° 1236 13° 8479 4° 1381 14° 8901 5° 9143 15° 4161 6° 0158 16° 3091 7° 3777 17° 9038 8° 8555 18° 7600 9° 8399 19° 1765 10° 2916 20° 8033

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.