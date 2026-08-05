El seguro busca un papel protagónico en la película financiera argentina y pide crecimiento económico
En una entrevista con El Cronista, el secretario de Fideseg analiza las expectativas del sector frente a una eventual reforma del mercado asegurador. Sostiene que la modernización del marco regulatorio debe ir de la mano del desarrollo económico y preservar la solvencia
En una entrevista con El Cronista, el secretario de Fidesec analiza las expectativas del sector frente a una eventual reforma del mercado asegurador. Sostiene que la modernización del marco regulatorio debe ir de la mano del desarrollo económico y preservar la solvencia