En un contexto donde las actividades recreativas y la buena gastronomía se fusionan, surge la tendencia de los centros de entretenimiento integrales, conocidos popularmente como ZONA.

Estos espacios están diseñados para que familias y amigos pasen todo el día en un solo lugar, disfrutando de diversas experiencias que van desde jugar hasta comer. Este espacio de entretenimiento ofrece un atractivo enfoque que combina ambos mundos, lo que lo convierte en el destino ideal para quienes buscan un día completo de diversión.

Una propuesta para disfrutar de todo el día

En sus sucursales, ZONA resume en una única experiencia la oferta de actividades recreativas y opciones gastronómicas. Con una amplia trayectoria en el sector del entretenimiento, dispone de instalaciones modernas que incluyen videojuegos de última generación, bowling, mesas de pool y ping pong.

Los visitantes tienen la oportunidad de no solo jugar, sino también disfrutar de un servicio de atención premium en la ZONA Gourmet, que ofrece desde desayunos hasta platos principales, como las exquisitas ribs y pizzas XL estilo New York, ideadas para compartir.

Foto: COTO.

Además de su oferta gastronómica, ZONA se convierte en el lugar perfecto para festejar cumpleaños, gracias a sus espacios dedicados y su variada propuesta de entretenimiento. Los horarios de atención se extienden desde las 8:00 hasta las 22:30 hs., permitiendo que los visitantes se organicen e incluyan sus actividades preferidas a lo largo del día.

El lugar donde todos encuentran diversión y sabor

Una de las principales características de ZONA es su compromiso por ofrecer opciones para todas las edades. Los niños disfrutan de juegos de parque y áreas designadas para su entretenimiento, mientras que los adultos pueden optar por actividades que van desde jugar al bowling hasta disfrutar de una buena partida de pool. Este diseño inclusivo asegura que cada miembro de la familia encuentre algo que lo divierta y lo haga disfrutar del tiempo juntos.

La experiencia se ve complementada por promociones especiales, como la que ofrece a quienes carguen $100.000 en sus cuentas un bonus de $100.000 para seguir jugando, además de la posibilidad de llevarse un juguete a elección. Estas iniciativas no solo incentivan la participación en actividades, sino que también permiten a los visitantes disfrutar de nuevos premios mientras comparten momentos memorables.

El atractivo de ZONA radica en su habilidad para combinar comida y diversión en un ambiente controlado y amigable. Cada sucursal está diseñada para que todos, desde los más pequeños hasta adultos, puedan disfrutar de un día de descanso y alegría sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro.

Así, la propuesta de ZONA se posiciona como referente en el entretenimiento familiar, permitiendo a sus visitantes vivir una experiencia única que integra los mejores aspectos de la gastronomía y el juego. Este nuevo concepto ha captado la atención de aquellos que buscan un espacio diverso para compartir buenos momentos y deleitase con una oferta variada.

En un mundo donde cada vez es más difícil encontrar espacios que reúnan múltiples actividades, este polo de entretenimiento se presenta como la solución ideal para quienes desean disfrutar de un día completo, centrado en la diversión y la buena comida, todo bajo un mismo techo.