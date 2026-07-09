A la hora de comprar pescado, muchas personas prefieren elegir filetes sin piel ni espinas por practicidad.

Sin embargo, distintos expertos en alimentación aseguran que esa elección puede hacer que se desaprovechen partes del alimento que concentran sabor y nutrientes de gran valor.

La discusión sobre si conviene consumir pescado con espinas o sin espinas va más allá de la comodidad y el aporte nutricional, ya que la forma de prepararlo y consumirlo puede influir en la experiencia gastronómica y en los beneficios que ofrece para la salud.

¿Cuáles son los beneficios de comer pescado con piel y espinas? (Foto: Archivo)

Pescado con espinas o sin espinas: cuál es la opción que recomiendan

Especialistas en alimentación coinciden en que el pescado entero, con piel y espinas , conserva mejor sus características naturales durante la cocción y ofrece un sabor más intenso que los filetes completamente limpios.

La recomendación no implica ingerir las espinas, sino retirar tanto la piel como las espinas mientras se come. De esa manera, se aprovechan las partes del pescado que suelen concentrar más jugosidad y sabor.

En los últimos años, sin embargo, crecieron las ventas de cortes listos para cocinar, una tendencia impulsada por quienes priorizan la practicidad y buscan alimentos fáciles de consumir.

Qué beneficios aportan la piel y las espinas del pescado

Además de proteger la carne durante la cocción, la piel contiene nutrientes que pueden resultar beneficiosos para el organismo.

Entre los principales aportes se encuentran:

Ácidos grasos omega-3.

Colágeno natural.

Proteínas de alto valor biológico.

Nutrientes que favorecen la salud cardiovascular, cerebral y de las articulaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir pescado entre dos y tres veces por semana como parte de una alimentación equilibrada.

Qué hay que tener en cuenta antes de consumir la piel del pescado

Aunque la piel puede aportar beneficios nutricionales, los expertos también advierten que su consumo debe hacerse con ciertos cuidados.

En algunas especies capturadas en aguas contaminadas pueden acumularse metales pesados, como el mercurio, además de otros residuos químicos.

Por ese motivo, es importante conocer el origen del pescado y elegir productos provenientes de fuentes confiables.