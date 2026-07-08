Un grupo internacional de científicos realizó un importante descubrimiento sobre la salud humana. Los investigadores demostraron que el consumo de algunas vitaminas mejora la capacidad respiratoria de las personas. El estudio vincula directamente la alimentación diaria con el correcto bienestar de los pulmones.

Los expertos del Hospital Universitario de Copenhague lideraron este análisis científico. El equipo evaluó el estado físico de más de cuatro mil pacientes adultos que permitió confirmar el impacto positivo de la vitamina A y la vitamina K en el sistema respiratorio.

¿Cuáles son los alimentos que ayudan a mejorar la función pulmonar?

Las verduras de hoja verde forman la base principal de este grupo alimenticio. Las espinacas y el brócoli aportan un alto porcentaje de vitamina K a la dieta. Estos vegetales sostienen la estructura celular de los órganos respiratorios de manera regular.

Los productos de origen animal también integran este mapa de nutrientes esenciales. Los lácteos y los huevos contienen niveles destacados de vitamina A para el cuerpo. El organismo absorbe los componentes para mantener la elasticidad de los conductos internos.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Las frutas de color naranja (mayormente cítricos) y las zanahorias completan la lista de ingredientes recomendados. Estos alimentos aportan betacarotenos que se transforman en nutrientes activos dentro del cuerpo. El consumo diario asegura una barrera eficiente contra las agresiones del ambiente externo.

Los beneficios de estos alimentos

El consumo de estas vitaminas genera múltiples ventajas en el sistema respiratorio . Los nutrientes reducen la inflamación interna y facilitan el paso constante del aire y las personas experimentan una mejora directa en su rendimiento físico y en su capacidad pulmonar.

El estudio de Copenhague comprobó que los niveles bajos de vitamina K reducen la función pulmonar. Los pacientes con falta de este nutriente registraron mayores casos de asma y EPOC. Los datos estadísticos demuestran la relación directa entre la alimentación y la salud respiratoria.

Otras investigaciones previas de la Universidad de Harvard apoyan esta misma teoría médica. Sus análisis determinaron que la vitamina A protege el tejido de los alvéolos pulmonares. La combinación de ambas sustancias orgánicas duplica la protección natural de las vías aéreas.

Fortalecimiento del sistema óseo: la vitamina K resulta fundamental para la fijación del calcio en los huesos. El consumo de estos alimentos previene el debilitamiento de la estructura ósea y disminuye el riesgo de sufrir fracturas a largo plazo.

Protección de la salud cardiovascular: este grupo de nutrientes evita la acumulación de minerales dañinos en las arterias del cuerpo. La acción biológica de los componentes favorece una circulación sanguínea fluida y reduce la presión arterial de forma natural.

Mantenimiento de la capacidad visual: la vitamina A protege de manera directa las células de la retina y de la córnea ocular. El aporte constante de este elemento previene la ceguera nocturna y el resecamiento crónico de los ojos.

Optimización de la coagulación sanguínea: la vitamina K produce las proteínas esenciales que intervienen en los procesos de cicatrización corporal. El cuerpo humano requiere de esta sustancia para detener los sangrados ante heridas superficiales o profundas.

Refuerzo de las defensas inmunitarias: los componentes funcionan como un escudo biológico contra el ingreso de agentes patógenos externos. Las vitaminas estimulan la producción de glóbulos blancos para combatir posibles infecciones en el organismo.