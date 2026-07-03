Las sardinas son ricas en vitaminas y minerales (Fuente: Shutterstock)

Las sardinas son uno de los alimentos más completos para sumar a la dieta. Se trata de un pescado repleto de proteínas y ácidos grasos omega 3 con poco contenido de mercurio.

Por qué las sardinas tienen menos mercurio que otros pescados

A diferencia de otros pescados como el atún o el salmón, son especies pequeñas y de vida corta que se alimentan de plancton. Estas características hacen que acumulen menores cantidades a lo largo de su vida, ya que no permanecen muchos años en el mar ni ocupan los niveles altos de la cadena alimentaria.

Las sardinas mantienen sus nutrientes incluso cuando están en conserva (Fuente: Freepik)

El mercurio suele llegar a los océanos por procesos naturales y actividades humanas. La misma se acumula en los organismos marinos y a medida que un pez depredador consume otros peces la concentración aumenta.

Como las mismas se encuentran en la base de la cadena alimentaria, contienen niveles muy bajos de mercurio, por lo que su consumo habitual es considerado seguro para la mayoría de la población, incluidos niños y mujeres embarazadas dentro de las recomendaciones médicas.

¿Por qué los expertos recomiendan comer sardinas dos veces por semana?

Estos pescados destacan por su elevado aporte en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, nutrientes que ayudan a proteger la salud cardiovascular, reducir la inflamación y favorecer el funcionamiento del cerebro.

Además, son una buena fuente de proteínas de alta calidad y vitaminas.