Aunque muchas personas creen que comen únicamente cuando tienen hambre, la ciencia demuestra que el cerebro toma decisiones influenciado por los sentidos. Como explica Charles Spence, psicólogo de ciencias alimentarias de la Universidad de Oxford, citado por la BBC, “todos pensamos que lo saboreamos en la boca... pero todos los demás sentidos están involucrados”.

La periodista Melissa Hogenboom, en un reportaje publicado por la BBC, explica que antes de probar un alimento “nuestro cerebro hace suposiciones sobre la comida”. Su apariencia, olor, textura, sonido e incluso el envase pueden despertar el deseo de comer, aunque el cuerpo no necesite alimento.

Fue a comer pizza en uno de los lugares más famosos de Buenos Aires y lo que le cobraron lo dejó sin palabras. Fuente: Shutterstock Shutterstock.

Los pequeños estímulos que hacen que comas más de lo que necesitas

La investigación recopilada por la BBC muestra que supermercados, restaurantes e incluso nuestra propia cocina están llenos de señales capaces de modificar la conducta alimentaria.

Desde el color de un empaque hasta la música ambiental o la ubicación de un producto, todo puede influir en las decisiones de compra y en la cantidad de comida que consumimos.

Los especialistas señalan que comprender estos mecanismos permite aprovecharlos a favor de una alimentación más saludable. Pequeños cambios en el entorno ayudan a reducir antojos, evitar compras impulsivas y aumentar la sensación de saciedad sin necesidad de hacer dietas extremas.

Guarda los dulces y botanas en recipientes opacos para evitar estímulos visuales.

Busca alimentos saludables en los estantes menos visibles del supermercado.

Sirve la comida en platos más pesados para aumentar la percepción de saciedad.

Presenta frutas y verduras de forma atractiva para hacerlas más apetecibles.

Escucha música lenta mientras comes para reducir la velocidad al comer.

Evita el teléfono celular y la televisión durante las comidas.

Añade verduras a tus platillos para aumentar el volumen con menos calorías.

Cuántos huevos se pueden consumir por día y cuál es la óptima forma de cocinarlos para aprovechar todos los nutrientes (foto: archivo)

Estos consejos están respaldados por investigaciones citadas por la BBC y muestran que modificar el ambiente donde comemos puede ser tan importante como elegir alimentos más saludables.

El “estómago del postre” también tiene explicación científica

Charles Spence explica, en declaraciones recogidas por la fuente, que “rara vez comemos porque tenemos mucha hambre”.

En cambio, normalmente reaccionamos a lo que vemos, olemos, escuchamos o recordamos, activando el deseo de comer incluso cuando ya estamos satisfechos.

La BBC también destaca el llamado “efecto estómago del postre”, un fenómeno en el que basta con observar un postre para volver a sentir ganas de comer. Los investigadores concluyen que entender cómo funcionan nuestros sentidos puede ayudarnos a tomar decisiones alimentarias más conscientes y saludables.