Inaugurarán el tren subacuático más largo del mundo: circulará debajo del océano y unirá dos penínsulas en minutos

Un país sudamericano proyecta la construcción de un tren que alcanzará los 200 kilómetros por hora. Este es un proyecto ferroviario de innovación que contempla una inversión de 6500 millones de dólares .

La iniciativa se basa en tecnología china y tiene como objetivo mejorar la conectividad en la región. Este avance podría transformar significativamente el transporte ferroviario en el país.

Lanzan el tren de alta velocidad más rápido de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región (foto: archivo).

El nuevo tren rápido en Sudamérica

El tren Lima - Ica se erigirá como la nueva obra de infraestructura ferroviaria, que transformará la conectividad y fomentará el desarrollo económico de Perú. Este proyecto abarcará aproximadamente 300 kilómetros a lo largo de la costa central peruana, conectando la capital con uno de los polos turísticos más importantes.

Con una inversión proyectada de 6.500 millones de dólares, se anticipa que el recorrido de 323 kilómetros se realice en un tiempo estimado de dos horas y media.

Este proyecto, respaldado por capital chino, se constituirá como un eje fundamental para la conectividad entre ambas ciudades y sus alrededores.

El director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, indicó que el proceso de ejecución requerirá entre seis y siete años. Se prevé que el expediente técnico esté finalizado en 2027 y la obra concluida en2032.

A pesar de que China se posiciona como uno de los principales inversores, se han recibido propuestas técnicas no vinculantes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido.

El nuevo tren que integrará comunidades en la costa sur de Perú

El nuevo tren contará con 15 estaciones distribuidas que permitirán integrar las comunidades de la costa sur de Perú. Dentro de algunas estaciones se encontrarán las de Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas.

La nueva obra de transporte reducirá el tiempo de viaje de cuatro horas y media en auto a dos horas y media.

Para hacer frente a los desafíos geográficos, se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles para garantizar su operatividad. Se espera que el ferrocarril transporte cerca de 45.000 pasajeros por día, lo que descongestionará el tráfico de la Panamericana Sur.

Presentan el tren de alta velocidad más veloz de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región (foto: archivo)

Tren eléctrico que transformará Ica y conectará a 12 millones con el Aeropuerto de Pisco

La conexión también beneficiará la conexión directa con el Aeropuerto de Pisco. Una de las características principales del proyecto es su componente de sostenibilidad, ya que el tren estará impulsado al 100% con electricidad.

Desde el MTC informaron que el proyecto beneficiará a cerca de 12 millones de personas. Seis millones de forma directa por la proximidad de las estaciones y otras seis por el arrastre económico que generará.

En la misma línea, Ica es conocido como un polo turístico gracias a sus desiertos, las Islas Ballestas, el oasis de la Huacachina, la Reserva Nacional de Paracas y las bodegas vitivinícolas.

Reforma del transporte ferroviario: turismo y sostenibilidad en Ica

El proyecto incluye un sistema de seguridad avanzado y tecnología de monitoreo en tiempo real. Esto garantizará la seguridad de los pasajeros y la eficiencia operativa del servicio ferroviario.

El tren también facilitará el acceso a nuevas rutas comerciales, impulsando el turismo y el comercio en la región. Se anticipa un aumento significativo en la inversión local y la creación de empleos.

Tren Lima-Ica: Conectividad, turismo y sostenibilidad en Ica

Cerca de 20.000 empleos se crearán durante la construcción del tren, lo que impulsará la economía local. Se espera que la obra atraiga inversiones adicionales en turismo y comercio.

El tren también facilitará el acceso a áreas rurales, mejorando la calidad de vida de las comunidades. Se planean iniciativas para promover el uso de energías renovables en su operación.