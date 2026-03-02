Una ciudad argentina implementará un innovador sistema de tranvía urbano que promete minimizar el tráfico de manera definitiva a partir de un avance que no implicará la construcción de obras adicionales. El nuevo transporte público mejorará la conexión entre el norte y el sur del área metropolitana de Rosario. Con una inversión estimada de u$s 500 millones, la iniciativa busca aliviar la congestión en una de las ciudades con mayor flujo vehicular de Argentina. El proyecto prevé un tranvía con un recorrido aproximado de 35 kilómetros que unirá Villa Gobernador Gálvez con Granadero Baigorria, atravesando las principales avenidas de Rosario. El objetivo del nuevo sistema consiste en conectar los sectores con mayor densidad poblacional de la ciudad con el centro en menos de 10 minutos, en contraste con los tiempos actuales que pueden triplicarse durante las horas pico. A diferencia de otros sistemas ferroviarios, no requerirá túneles ni estructuras elevadas, sino que se instalará sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que reduce los tiempos de obra y los costos. Aunque el recorrido final aún se encuentra en estudio, la propuesta inicial contempla estaciones en puntos estratégicos como: Durante el año 2026, los equipos técnicos de la Provincia, los municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana se dedicarán a: El tranvía no solo mejorará la movilidad y el transporte público, sino que también aportará otros beneficios como: El nuevo sistema de tranvía urbano también incluirá un sistema de bicicletas compartidas, promoviendo un transporte más sostenible y saludable en la ciudad. Se espera que esta opción reduzca aún más el tráfico. Además, se planea la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para informar a los usuarios sobre horarios y frecuencias, mejorando la experiencia de viaje y la eficiencia del servicio.