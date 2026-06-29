Brasil impulsa el proyecto del primer tren bala de Latinoamérica inspirado en Japón: alcanzaría los 350 km/h.

El proyecto para desarrollar un tren bala en Latinoamérica podría marcar un punto de inflexión en materia de transporte y modernización. De concretarse, la iniciativa apunta a reducir drásticamente los tiempos de traslado y mejorar la integración territorial.

El proyecto no solo representa un avance tecnológico, sino también una apuesta estratégica para impulsar la economía, atraer inversiones y consolidar un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo.

El nuevo plan para levantar un tren de alta velocidad en Brasil

Brasil impulsa un proyecto ferroviario que lo convertiría en el primero de la región en contar con una red de alta velocidad, conectando Río de Janeiro, San Pablo y Campinas.

El trazado de 510 kilómetros podría recorrerse en alrededor de una hora y media, gracias a una velocidad máxima de 350 km/h, lo que reduciría significativamente los tiempos de traslado.

Brasil avanza en la construcción del primer tren de alta velocidad de América Latina (foto: archivo).

El tren TAV (Trem de Alta Velocidade) también apunta a aliviar la congestión vial y fomentar el uso del transporte público. Inspirado en modelos de China y Japón, el proyecto marcaría un hito en la región, donde los trenes actuales no superan los 160 km/h.

Tecnología del tren bala y su impacto en la industria ferroviaria

El proyecto contempla incorporar tecnología de última generación a través del sistema maglev, que utiliza levitación magnética para desplazar los vagones mediante un mecanismo de suspensión electrodinámica.

Según el proyecto, la infraestructura contemplaría vías equipadas con bobinas metálicas dispuestas en forma cruzada y con diseño en “8”, capaces de generar campos electromagnéticos que impulsarían y estabilizarían el tren durante su recorrido.

De implementarse con esa tecnología, el sistema se apoyaría inicialmente en ruedas de caucho, pero al superar los 150 km/h la fuerza magnética permitiría elevar la formación unos 100 milímetros, eliminando el contacto con la superficie. Esto reduce la fricción y facilita alcanzar velocidades muy elevadas.

El proyecto prevé iniciar su construcción en 2027, con una posible puesta en marcha hacia comienzos de 2032. Además del avance tecnológico, se espera que impulse la generación de empleo y dinamice el desarrollo de la industria ferroviaria en la región.

Brasil prevé implementar mantenimiento preventivo para el tren TAV

El país también prevé implementar un sistema de mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad y eficiencia del tren TAV en caso de que el proyecto avance según lo previsto. Este enfoque busca minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la disponibilidad del servicio, lo que beneficiará a millones de usuarios diarios.