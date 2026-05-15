El Aeropuerto de Barcelona-El Prat está a punto de recibir una conexión de tren directa y moderna que mejorará significativamente el acceso desde el centro de la ciudad. La nueva línea, conocida como R-Aeroport, promete unir Barcelona con las terminales T1 y T2 en poco más de 20 minutos. Según las últimas actualizaciones a abril de 2026, las obras del nuevo acceso ferroviario al aeropuerto de Barcelona-El Prat se encuentran ya al 95% de ejecución. Estas intervenciones han supuesto una inversión global superior a los 400 millones de euros e incluyen la construcción de un nuevo túnel bajo las pistas del aeropuerto. Este ramal permitirá, por primera vez, conectar de forma directa el centro de Barcelona con ambas terminales (T1 y T2). Las obras físicas están prácticamente concluidas y faltan solo pocas semanas para que se den por acabadas. Una vez finalizadas las obras de infraestructura, comenzarán las fases de pruebas y puesta en servicio de la nueva línea. Aunque no existe una fecha exacta de inauguración confirmada en los documentos oficiales recientes, todo apunta a que la puesta en marcha se producirá durante los próximos meses de 2026, una vez concluidas las obras y completadas las pruebas técnicas. La nueva infraestructura sustituye al actual ramal que llega solo a la T2. La Declaración de Impacto Ambiental obliga al desmantelamiento de las vías actuales una vez entre en funcionamiento el nuevo túnel. Sin embargo, la Generalitat ha solicitado formalmente retrasar este desmantelamiento para poder utilizar el ramal actual como apartadero temporal de trenes. La R-Aeroport será operada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), utilizando trenes nuevos fabricados por Stadler que ya están realizando pruebas de circulación. Esta lanzadera circulará sobre vías de Adif pero con un servicio específico y moderno. Recorrido principal: El tiempo estimado de viaje desde el centro de Barcelona hasta las terminales será de poco más de 20 minutos. Esta conexión mejorará notablemente la movilidad entre la ciudad y el aeropuerto, facilitando los desplazamientos tanto para viajeros como para residentes.