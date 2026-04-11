El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza con la ampliación de la Ruta Provincial 1003, una vía que conecta los partidos de Merlo y Marcos Paz y que, durante años, fue señalada como uno de los principales cuellos de botella del oeste del Conurbano. La obra promete cambiarle la cara a una zona con altísimo flujo vehicular y una población que no para de crecer. El proyecto incluye la construcción de: La intervención apunta a convertir la ruta en una vía más segura y fluida, especialmente en los horarios pico, cuando miles de trabajadores y estudiantes la utilizan para desplazarse entre ambos partidos o para conectarse con la Ruta Nacional 7 y el acceso a Capital Federal. Merlo y Marcos Paz son dos distritos que crecieron de manera sostenida en los últimos años, tanto en términos poblacionales como industriales. Eso generó una presión enorme sobre la infraestructura vial, que no acompañó ese ritmo de expansión. La Ruta Provincial 1003 funciona como un corredor interno que descarga tránsito de otras vías más saturadas. Sin embargo, su estado deteriorado y la falta de capacidad la convirtieron en una fuente de demoras y choques. La ampliación busca revertir esa situación y mejorar la conectividad regional. Entre los principales beneficios que se esperan con la finalización de la obra se destacan: Desde el gobierno provincial no confirmaron una fecha oficial de finalización, aunque las tareas ya están en ejecución en varios tramos simultáneos. Los plazos estimados apuntan a completar las intervenciones más importantes antes de que finalice el año, aunque las obras de infraestructura vial suelen depender de variables climáticas que pueden alterar los cronogramas.