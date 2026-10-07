Qué jubilados cobran antes del feriado: ANSES publicó el cronograma de pagos con aumento y bono de $ 70.000.

El calendario nacional marca el lunes 12 de octubre como feriado nacional por el Día de la Raza. En estas fechas, los bancos no realizan los depósitos de haberes a los jubilados, pero un grupo percibirá sus haberes en los días hábiles previos, tal como indica el calendario de pagos de ANSES.

La liquidación del corriente mes contempla un aumento de 1,66% y el pago del bono de refuerzo de $ 70.000.

Qué jubilados cobran antes del feriado del Día de la Raza

Las fechas de pago publicadas por ANSES estipulan que los jubilados y pensionados de la mínima empezarán a cobrar a partir del jueves 8 de octubre. Se acreditarán los haberes de aquellos beneficiarios cuyos DNI terminan en 0.

Luego, el viernes 9 de octubre, se depositarán las jubilaciones de aquellos titulares con DNI terminado en 1.

El calendario de depósitos se verá interrumpido por el sábado y domingo del fin de semana tradicional. Además, el lunes 12 no habrá pagos por el feriado. De esta manera, ANSES retomará los pagos el martes 13 de octubre.

Qué jubilados cobran antes del feriado: ANSES publicó el cronograma de pagos con aumento y bono de $ 70.000. ANSES

Por qué ANSES no paga las jubilaciones durante el feriado del 12 de octubre

Durante los feriados nacionales las entidades bancarias permanecen cerradas, por lo que ANSES suspende la acreditación de los haberes. Por este motivo, el calendario de pagos se interrumpe y los depósitos se reanudan el siguiente día hábil.

La pausa será entre el viernes 9 y el martes 13 debido al fin de semana y el feriado.

Qué jubilados cobran antes del feriado: ANSES publicó el cronograma de pagos con aumento y bono de $ 70.000. Anses

Cuánto cobran los jubilados en octubre con aumento y bono

El organismo previsional confirmó un aumento de 1,66% para el pleno de los jubilados. El porcentaje resulta de la inflación medida por el INDEC en agosto.

Con la actualización, la mínima pasará a ser de $ 435.748,51, monto al que se le debe sumar el bono de refuerzo de $ 70.000. De esta manera, ningún titular percibirá menos de $ 505.748,51 durante la fecha de cobro.

El extra se acredita de forma automática, por lo que no se debe realizar ningún trámite.

Cómo queda el calendario de pagos de los jubilados con el feriado

ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre para los jubilados y pensionados. Los haberes se acreditarán de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superan la mínima

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilados y pensionados que superan la mínima