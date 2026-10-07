Al momento de repartir los bienes de una persona fallecida se debe realizar una sucesión, la cual puede ser testamentaria, siempre que exista un testamento válido, o intestada, que es aquella que realiza un juez.
Sin embargo, la Ley de Sucesiones de Argentina, enmarcada en el Código Civil y Comercial de la Nación, establece que, en determinados casos, un heredero puede perder el derecho a recibir los bienes. Cuando ocurre una situación de este tipo, se calificará la figura de “heredero indigno”.
El término de “heredero indigno” o de “indignidad para suceder” significa que una persona que estaba designada en la sucesión para recibir bienes del causante, ya sea mediante el testamento o por reparto hereditario, pierde todo tipo de derechos sobre los bienes.
Ley de Sucesiones: quiénes son declarados indignos y por qué pierden el derecho a heredar
El Código Civil y Comercial de la Nación establece, explícitamente, que la indignidad para suceder “es una causa por la cual una persona queda excluida de una sucesión y no puede recibir bienes del causante”.
Ahora bien, las razones por las que puede declararse esta condición dentro del marco sucesorio pueden ser variadas y se aplican sobre ciertos hechos.
Quiénes son indignos
- Los autores o cómplices de algún delito doloso cometido contra el causante, sus hijos, padres, cónyuge, conviviente o hermanos.
- Los que maltrataron al causante u ofendieron su memoria.
- Los que acusaron o denunciaron al causante por un delito, salvo que la víctima del delito sea el acusador o su familia.
- Los que no hicieron la denuncia de la muerte del causante ocurrida por causa de un delito doloso dentro de un mes de sucedida.
- Los parientes o el cónyuge que no le dieron al causante los alimentos debidos, o no lo llevaron a un establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo.
- El padre extramatrimonial que no reconoció en forma voluntaria al causante cuando fue menor de edad.
- El padre o la madre del causante que fue privado de la responsabilidad parental.
- Los que influyeron en la voluntad del causante para que otorgue testamento, deje de hacerlo, o lo modifique.
- Los que falsificaron, alteraron, sustrajeron, ocultaron o sustituyeron el testamento.
Cómo se determina la indignidad en una sucesión
La declaración de heredero indigno no es automática. La misma debe hacerse mediante una demanda, posterior a la apertura de una sucesión.
Asimismo, la denuncia tiene que ser iniciada por una persona que reclame los derechos (bienes o patrimonio) que le corresponderían al indigno.
Una vez que se inicia la demanda, un juez determinará si la figura es aplicable o no, según los motivos que sean alegados, pruebas y otras cuestiones que puedan ser solicitadas en la causa.