La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ratificó un paro nacional de 24 horas para el viernes 4 de septiembre como medida de fuerza ante el traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El paro comenzó a las 00:00 y se extenderá durante toda la jornada, y afectará el funcionamiento de los tribunales y dependencias judiciales en todo el país.

Paro nacional del viernes 4 de septiembre: qué servicios estarán afectados

La medida convocada por la UEJN es una huelga nacional de 24 horas que involucra a los empleados de la Justicia.

El reclamo surgió luego del avance del proyecto para transferir la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio también plantea reclamos vinculados con los salarios, la obra social y la defensa de la Justicia Nacional.

El principal impacto del paro estará en la atención y actividad judicial, con suspensión de las tareas habituales de los trabajadores que adhieran a la medida.

¿Habrá paro de colectivos el viernes 4 de septiembre?

Se aproxima un paro de la Justicia (foto: archivo).

No está previsto que el paro de la Justicia paralice el servicio de colectivos.

La medida de la UEJN corresponde exclusivamente al sector judicial, por lo que los colectivos no quedan alcanzados directamente por esta huelga.

En consecuencia, quienes necesiten trasladarse en transporte público podrán utilizar los colectivos de acuerdo con el esquema habitual, salvo que exista una medida independiente anunciada por los gremios del sector.

¿Qué pasará con los trenes durante el paro nacional?

La situación es similar con los trenes.

El paro de empleados judiciales no implica una interrupción del servicio ferroviario, ya que los trabajadores del sector ferroviario no forman parte de la convocatoria de la UEJN.

Por eso, el viernes 4 de septiembre los trenes deberían mantener su funcionamiento habitual, aunque siempre es recomendable consultar cualquier modificación puntual antes de viajar.

Por qué hay paro de empleados judiciales el 4 de septiembre

El conflicto se intensificó después de que la Legislatura porteña aprobara el traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información publicada sobre la convocatoria, la UEJN decidió responder con una huelga nacional de 24 horas para expresar su rechazo al proceso y defender la continuidad de la Justicia Nacional.