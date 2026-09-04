La producción de petróleo de América Latina atraviesa uno de sus períodos de mayor expansión de los últimos años y la Argentina empieza a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de ese mapa.

El crecimiento de Vaca Muerta permitió al país convertirse en uno de los cuatro principales responsables del salto productivo de la región, una tendencia que Goldman Sachs considera que todavía tiene margen para acelerarse.

En su último informe sobre la región publicado el 3 de septiembre, el banco estadounidense analizó la evolución de los principales productores latinoamericanos y detectó un cambio significativo.

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción promedio de petróleo de la región aumentó 14% interanual, equivalente a aproximadamente 1,3 millones de barriles diarios adicionales, y alcanzó los 10,8 millones de barriles por día.

Brasil fue el principal responsable del incremento, con unos 684.000 barriles diarios adicionales respecto del mismo período del año pasado. Detrás aparecieron Venezuela, con 273.000; Guyana, con 241.000; y la Argentina, con alrededor de 141.000 barriles diarios adicionales.

La diferencia con el resto de la región es considerable. Según Goldman Sachs, la producción de México, Colombia y otros países latinoamericanos permaneció prácticamente estable en la comparación interanual.

De esta manera, “la Argentina explicó aproximadamente uno de cada diez nuevos barriles que produjo América Latina durante el último año”.

Vaca Muerta acelera y Goldman espera más

El crecimiento argentino tiene un protagonista central: Vaca Muerta.

Goldman Sachs sostiene que hay una transformación considerable de la curva productiva del país. Después de permanecer alrededor de los 500.000 barriles diarios entre 2019 y 2021, la producción comenzó a acelerarse y durante el segundo trimestre de este año se acercó a los 900.000 barriles diarios.

El proceso, además, podría no haber alcanzado todavía su techo.

Goldman Sachs proyecta que la producción promedio de petróleo de América Latina, excluyendo Venezuela, crecerá 9% interanual durante 2026. El avance estaría impulsado principalmente por la puesta en marcha y aceleración de nuevas plataformas offshore en Brasil y Guyana, junto con las nuevas perforaciones en Vaca Muerta.

La región ya avanzó incluso más rápido de lo esperado: durante el primer semestre, la producción latinoamericana excluyendo Venezuela creció aproximadamente 12% interanual.

Por eso, Goldman mantiene su proyección para todo 2026, aunque reconoce que existe cierto riesgo de que el crecimiento termine por encima de lo proyectado. Entre los factores que podrían generar esa sorpresa positiva aparece explícitamente “una aceleración de las perforaciones en Vaca Muerta durante el segundo semestre”.

La expansión argentina forma parte, además, de un movimiento más amplio. La mayor producción en América gana peso dentro del comercio internacional de crudo en medio de las disrupciones provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

Las exportaciones petroleras del continente alcanzaron niveles récord durante 2026 y la Argentina aparece entre los productores que aumentaron su capacidad para abastecer esa demanda.

La acción argentina que elige Goldman Sachs

El salto productivo también abre oportunidades para los inversores. Dentro de las compañías directamente expuestas a Vaca Muerta, Goldman Sachs mantiene una recomendación de Compra para Vista Energy.

La elección se sustenta fundamentalmente en tres factores: capacidad de ejecución, crecimiento esperado de la producción y valuación.

En primer lugar, Goldman define a Vista como un operador de alta calidad y destaca su historial de generación de valor a través de oportunidades inorgánicas.

Pero el corazón de la recomendación está en lo que el banco espera que ocurra debajo del suelo neuquino durante los próximos años.

Goldman proyecta que la producción de Vista crecerá a una tasa anual compuesta del 11% entre 2026 y 2030, respaldada por el amplio inventario de pozos que la compañía todavía tiene por perforar en Vaca Muerta.

La expansión ya puede observarse en los números de la compañía. Durante el segundo trimestre, Vista alcanzó una producción promedio de aproximadamente 156.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, 32% más que un año antes. Solo la producción de petróleo llegó a unos 135.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 33%.

Además, la compañía reforzó durante este año su posición en Vaca Muerta mediante la incorporación de activos de Equinor. La operación agregó bloques y nuevas locaciones al inventario de desarrollo de Vista.

Por qué Goldman ve valor en Vista

El segundo argumento es la valuación. Goldman Sachs calcula que Vista cotiza aproximadamente a 3,7 veces el EV/EBITDA esperado para 2027, frente a unas 3,5 veces para el promedio de las compañías latinoamericanas comparables.

A primera vista, eso implica que Vista no está más barata que sus pares. Sin embargo, el banco considera justificada esa diferencia porque la compañía tiene una trayectoria esperada de crecimiento de producción considerablemente más larga.

Goldman mantiene un precio objetivo a 12 meses de u$s 77,10 para la acción y fundamenta ese valor en un múltiplo EV/EBITDA estimado para 2028 de 3,8 veces.

El riesgo que todavía ve Wall Street en la Argentina

El propio banco introduce una advertencia que trasciende al negocio petrolero.

Después de destacar las perspectivas operativas de Vista, Goldman señala que la creciente incertidumbre sobre “el escenario macroeconómico argentino podría impactar sobre la cotización, particularmente frente a las elecciones presidenciales de 2027″.

No es el único riesgo. Entre los factores que podrían deteriorar su tesis aparecen precios realizados de petróleo y gas inferiores a los previstos, una menor contribución productiva de los nuevos pozos, una eventual intervención gubernamental, mayores costos de extracción y posibles sobrecostos en las inversiones.

Vaca Muerta también impulsa negocios fuera de Argentina

La magnitud del crecimiento comienza incluso a aparecer en las tesis de inversión de Goldman para compañías internacionales.

El banco mantiene recomendación de Compra para SLB y destaca específicamente su exposición a la creciente actividad no convencional argentina. Según el informe, América Latina continúa aportando crecimiento al negocio de la compañía tanto por Vaca Muerta como por los proyectos offshore brasileños.

Algo similar ocurre con Halliburton. Goldman señala que el incremento de la actividad internacional está favoreciendo sus resultados y menciona específicamente los trabajos que realiza para YPF en servicios de completación no convencional y el aumento de la actividad de estimulación de pozos en Argentina.

Chevron ofrece otro indicador sobre la dimensión que podría alcanzar el fenómeno. La petrolera estadounidense produce actualmente alrededor de 80.000 barriles diarios en Argentina y, según recoge Goldman, espera más que triplicar ese volumen hacia 2035.