Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.138,38 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -1.93% y en el último año retrocedió -17.64%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 12.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.56%.

En las últimas tres sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días el dólar subió durante siete jornadas seguidas y luego retrocedió tres, cerrando el período con una corrección tras un rally prolongado.

La cotización del Dólar hoy ha mantenido una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia, consulta la TRM del día en fuentes oficiales y usa bancos, casas de cambio o plataformas vigiladas por la Superfinanciera. Evita efectivo y lugares informales, verifica comisiones e impuestos y exige comprobante.

Para vender dólares, acude solo a entidades autorizadas y compara su tasa frente a la TRM. Realiza la operación mediante transferencias, lleva tu documento, desconfía de ofertas en redes o P2P no reguladas y verifica el registro del establecimiento.