Vender más por internet no depende solo de tener buenos productos o publicar con frecuencia. Para que un negocio online crezca, también es necesario entender qué busca el cliente, ordenar la propuesta comercial, mejorar la experiencia de compra y tomar decisiones a partir de datos concretos.

En un escenario donde cada vez más emprendedores y pequeñas y medianas empresas (PYMES) buscan profesionalizar su presencia digital, la capacitación se vuelve una herramienta clave. Según el informe “Next in Personalization 2021” de McKinsey & Company, el 71% de los consumidores espera que las empresas ofrezcan interacciones personalizadas y el 76% se frustra cuando esto no ocurre. Para un negocio online, estos datos refuerzan la importancia de conocer al cliente y utilizar información sobre sus preferencias para ofrecer una experiencia de compra más relevante.

¿Qué revisar para vender más por internet?

Una de las primeras claves es trabajar sobre la información disponible antes de que el usuario confirme la compra. Mostrar con claridad precios, condiciones de envío, tiempos de entrega, opciones de pago y políticas de cambio ayuda a reducir dudas y evitar fricciones. También permite generar confianza, un factor decisivo cuando el comprador compara varias alternativas antes de elegir.

Otro punto importante es medir qué acciones funcionan. Analizar qué productos reciben más visitas, en qué momento se concretan las ventas, qué consultas se repiten y dónde se pierden compradores permite ajustar la estrategia. Con esa información, un negocio puede mejorar sus publicaciones, ordenar el stock, optimizar campañas y priorizar los canales que realmente generan resultados.

Es importante medir qué acciones funcionan y analizar qué productos reciben más visitas Nacho Yuchark

La tecnología también puede ayudar a ganar eficiencia, siempre que se incorpore de manera gradual y con objetivos claros. Herramientas para automatizar respuestas frecuentes, gestionar inventario, organizar envíos o segmentar campañas pueden mejorar la operación diaria, pero funcionan mejor cuando están acompañadas por una estrategia comercial definida.

Capacitación y networking para crecer en e-commerce

En ese contexto, Mercado Libre Experience 2026 aparece como una instancia para quienes buscan aprender, conectar con otros actores del ecosistema y conocer herramientas aplicables a sus negocios. El evento se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá charlas, workshops, paneles y espacios de networking orientados a emprendedores, pymes, vendedores online y marcas.

La agenda incluirá más de 50 charlas, más de 80 oradores y una feria de negocios con más de 40 stands de empresas vinculadas al e-commerce. Este tipo de encuentros permite conocer tendencias, escuchar casos de éxito y detectar soluciones para mejorar distintos frentes de una operación digital, desde la logística hasta la publicidad y la experiencia de compra.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.

Más allá de la asistencia al evento, el aprendizaje continuo puede ser una ventaja para cualquier negocio online. Capacitarse, revisar métricas, probar herramientas y conversar con otros vendedores ayuda a identificar oportunidades de mejora y a tomar decisiones más informadas.