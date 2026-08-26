La medida es para docentes y no docentes universitarios.

os estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se verán afectados esta semana por un nuevo paro docente de 48 horas que limitará el desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas.

La medida fue ratificada por la Asociación Gremial Docente de la UNRC (AGD-UNRC), que confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) para los días jueves 27 y viernes 28 de agosto.

Como consecuencia, durante esas dos jornadas no habrá actividad docente normal en la casa de altos estudios, por lo que numerosas clases podrían verse suspendidas o reprogramadas según lo determinen las distintas unidades académicas.

Qué alumnos se verán afectados por el paro en Río Cuarto

La medida alcanza principalmente a los estudiantes que cursan carreras en la Universidad Nacional de Río Cuarto, una de las instituciones públicas más importantes de Córdoba y el país.

El paro es a nivel general. CAM

Además de los docentes, el paro contará con la adhesión del sector no docente. La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC) también realizará un cese de actividades por 48 horas, lo que amplificará el impacto de la protesta.

De esta manera, durante el jueves y viernes se verán afectadas:

Las clases presenciales y actividades académicas.

Trámites administrativos.

Servicios de atención al estudiante.

Dependencias universitarias.

Actividades internas habituales de la institución.

Por qué realizan el paro los docentes universitarios

La nueva medida de fuerza forma parte de un conflicto que los gremios universitarios mantienen desde hace varios meses a nivel nacional .

Imagen ilustrativa. Gemini.

Entre los principales reclamos se encuentran:

Una recomposición salarial para docentes y trabajadores universitarios.

El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mayor presupuesto para las universidades nacionales.

Mejores condiciones laborales para el sector.

En tanto, desde las agrupaciones sindicales sostienen que la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades presupuestarias afectan el normal funcionamiento del sistema universitario público.