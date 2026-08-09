La medida alcanza a la administración pública local y a las sucursales del Banco Provincia.

Poner un billete debajo de la lámpara de sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Un grupo de ciudadanos tendrá la posibilidad de disfrutar de un descanso extra el próximo lunes. Además del feriado nacional del 17 de agosto, una localidad de la provincia de Buenos Aires tendrá un asueto el próximo 10 de agosto, lo que permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

La medida responde a la conmemoración del aniversario fundacional del distrito y alcanzará principalmente a trabajadores de la administración pública, escolar y del Banco Provincia.

Cabe destacar que la adhesión en el sector privado dependerá de cada empleador. Conocé quiénes podrán aprovechar este día no laborable y cuáles son los próximos feriados confirmados del calendario oficial.

Feriado confirmado para el lunes 10 de agosto: quiénes tendrán un nuevo fin de semana largo

El lunes 10 de agosto fue declarado feriado para los habitantes de la localidad de 12 de Octubre, perteneciente al partido bonaerense de 9 de Julio.

El asueto fue dispuesto con motivo de un nuevo aniversario fundacional de la localidad, una fecha que cada año se celebra con actividades conmemorativas y que, además, otorga una jornada de descanso para una parte de la población.

La medida alcanza a la administración pública local y a las sucursales del Banco Provincia, mientras que los comercios y empresas privadas podrán definir de manera individual si adhieren o mantienen su actividad habitual.

Confirmado y oficial | Declaran feriado el lunes 10 de agosto: quiénes tendrán un nuevo fin de semana largo y a quiénes alcanza el asueto ChatGPT

La historia de 12 de Octubre, la localidad bonaerense que celebra su aniversario el próximo 10 de agosto

La localidad de 12 de Octubre, ubicada en el cuartel IV del partido de 9 de Julio, fue bautizada en homenaje al desembarco de Cristóbal Colón en América en 1492.

A partir de 1908, con la llegada del ferrocarril, inició una etapa de expansión que impulsó tanto la actividad económica como el crecimiento demográfico.

Años más tarde, en 1911, la Compañía de Tierras Franco Argentina “La Inmobiliaria” realizó el trazado urbano del pueblo, cuyos planos fueron aprobados en 1912 con un diseño de 34 manzanas destinadas a viviendas y solares.

Entre los sitios más representativos se encuentra la Capilla Nuestra Señora de Luján, inaugurada en febrero de 1962, además de otros espacios históricos vinculados a los primeros asentamientos y al desarrollo rural de la región.

Cuáles son los próximos feriados nacionales que quedan en el año

Tras el 17 de agosto, el calendario oficial todavía incluye varios feriados nacionales que permitirán organizar escapadas o fines de semana largos durante el resto de 2026: