Tras las vacaciones de invierno, docentes confirmaron un paro de 24 horas y estos alumnos comenzarán el ciclo lectivo con un día menos de clases.

Docentes de todo el país confirmaron una nueva semana de paro nacional que se extenderá por cuatro días consecutivos tras el fin de semana largo del 17 de agosto.La decisión del sindicato volverá a impactar en las colegios de todo el país y dejará sin clases a miles de estudiantes.

Por otro lado, esta nueva medida de fuerza impulsada por los principales gremios docentes no solo tendrá impacto en el nivel primario y secundario, sino también en los universitarios.

Suspenderán las clases por una semana: quiénes tendrán paro

La semana de paro prevista para agosto fue resuelta por el Congreso de CONADU, que definió profundizar el conflicto universitario con medidas de fuerza que se extiendan por una semana completa durante todo este cuatrimestre.

La medida se aplicará en todas las universidades nacionales , con distintos niveles de adhesión según cada casa de estudios desde el martes 18 al sábado 22 de agosto.

Sin embargo, el paro no solo afectará a las universidades, sino también a los colegios que dependen de las instituciones de nivel superior como las escuelas de la UTN, el colegio Nacional Buenos Aires y otros centros de educación pública de todo el país.

El paro contará con la participación de los siguientes sindicatos:

CONADU : la Federación Nacional de Docentes Universitarios (a la que pertenece ADIUC en Córdoba), que ratificó la semana de paro y definió nuevas medidas progresivas para todo el semestre.

CONADU Histórica : también se sumó al plan de lucha con mandatos de sus gremios de base (como AGD‑UBA y ADIUNT).

Gremios de base : sindicatos específicos como ADIUC (Córdoba), AGD‑UBA (Buenos Aires), ADIUNT (Tucumán), entre otros más de 30 gremios integrados en las federaciones.

Personal No Docente: en algunas universidades, como la UNL (Santa Fe), también se sumaron gremios no docentes como FATUN en jornadas específicas.

El paro docente se extenderá durante toda la semana siguiente y en esta, de forma intermitente. Fuente: Shutterstock maroke

En aquellas universidades donde también se sumen los gremios no docentes, podrían verse afectados otros servicios, como el funcionamiento administrativo y los hospitales universitarios, que operarían únicamente con guardias mínimas.

¿Cómo será el paro docente de agosto?

El conflicto universitario de la semana del 18 al 22 de agosto verá protestas intermitentes que escalan hacia un paro docente de 96 horas y se presentan con distintas medidas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Finaciamiento Universitario.

Los afectados por el paro

Estudiantes universitarios : se verá afectado el dictado de clases del primer cuatrimestre y la toma de exámenes finales.

Escuelas Preuniversitarias: colegios dependientes de las universidades (como el Monserrat o el Manuel Belgrano en Córdoba) también se ven afectados, ya que sus docentes están nucleados en estos gremios.

Ingresantes: las actividades de bienvenida y cursos de ingreso se verán suspendidas o reemplazadas por acciones de visibilización.

Las razones del paro docente: qué pide el sindicato

Los principales motivos de estas medidas son los siguientes: