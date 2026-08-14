Tasas debajo del 20% por acuerdos con proveedores del vehículo, que lo trasladan a precio y así financian la tasa, que sino sería del 30%, pero no es el banco el que subsidia.

Esta es la razón por la cual, en el segundo trimestre de este año, el leasing marcó el nivel más alto desde fines de 2018, según el último informe de Leasing Argentina, con un crecimiento del 15,9% en lo que va del año, acumulando así diez trimestres consecutivos de mejora.

Nuevo récord

El monto de contratos firmados alcanzó los $ 235.000 millones en el segundo trimestre, un salto interanual del 12,5% ajustado por inflación. El saldo de cartera llegó a $ 1.189.119 millones a fin de junio, con una expansión del 15,7% interanual en términos reales.

Este ritmo de crecimiento superó al del crédito prendario, que retrocedió 3,5% real en el mismo período, con un plazo promedio de los contratos de 31 meses.

“El leasing vuelve a demostrar que es una herramienta clave para transformar financiamiento en inversión de bienes de capital”, destacó Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina.

Financiamiento

El impulso estuvo liderado por la demanda de financiamiento para equipos de transporte y logística, que concentró el 79,5% de las operaciones del trimestre. También se destacó el fuerte dinamismo en telefonía y tecnología, con un alza del 54% interanual real, y en maquinaria de construcción, que creció 7%.

En cuanto a la composición de la cartera, el 65,5% se destina a equipos de transporte y logística, 11,5% a maquinaria de construcción, 10,7% a bienes de tecnología y telecomunicaciones, 5,8% a equipos industriales y 2,3% a maquinaria agrícola.

Las pymes

El protagonismo de las pymes fue clave en este ciclo expansivo: su participación en el saldo total de cartera trepó al 50,3% en junio, muy por encima del 42,3% registrado un año atrás, evidenciando cómo estas empresas utilizaron el leasing de manera intensiva para financiar sus inversiones.

En el segmento pymes, The Capita Corporation / Banco Comafi lideró con una cartera de $ 180.668 millones (31% del segmento), seguido por BICE (14%) y Supervielle (10%).

Ranking

Entre las grandes empresas, HPE Financial Services encabezó el ranking con $ 110.036 millones (24%), seguido por The Capita Corporation / Banco Comafi (16%) y Supervielle (13%). En el sector público, Provincia Leasing lideró con $ 51.640 millones (52%), seguida por BPN y Banco Patagonia.

Por tipo de operación, el leasing financiero siguió siendo ampliamente dominante, con el 93% de las transacciones del semestre, mientras que el leasing operativo representó el 7% restante, mostrando un leve crecimiento respecto al 6% del año anterior.