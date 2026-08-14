Desde 2010 que las empresas no giraban tantos dividendos al exterior como los u$s 3300 millones que van este año en el acumulado a julio, de acuerdo a los datos del informe de Política Monetaria publicado por el Banco Central.

Los mandan principalmente a las casas matrices de multinacionales. Por eso el tema también importa desde el punto de vista de la demanda de dólares y de las reservas del Banco Central.

“Si una empresa que habitualmente distribuye ese porcentaje decide repartir el 100% de la ganancia de 2025 y girarla al exterior, la casa matriz recibe de una sola vez el equivalente a cuatro años de dividendos normales”, revela Diego Fraga, socio de Expansion Business.

Dividendos pasados

“Pero es una comparación económica. No quiere decir que contablemente se estén distribuyendo exactamente las ganancias de los cuatro ejercicios anteriores”.

“De hecho, la flexibilización cambiaria habilitó el acceso al mercado oficial para girar dividendos correspondientes a las ganancias de 2025”, precisa.

La idea es que, distribuyendo un porcentaje excepcionalmente alto de ese ejercicio, las empresas pueden compensar en buena medida los años durante los cuales no pudieron mandar dividendos al exterior.

Paso a paso

Fraga detalla cómo es la operatoria: “Desde el punto de vista societario y siguiendo la lógica contable, no hay una maniobra especialmente compleja”.

“La asamblea aprueba la distribución de las ganancias y se genera una deuda de la sociedad con el accionista. Después, cuando se compran los dólares y se giran al exterior, se cancela esa deuda”.

También puede haber dividendos que ya se hubieran aprobado en años anteriores y que hubieran quedado pendientes de pago por las restricciones cambiarias. En esos casos, el pasivo con el accionista ya estaba contabilizado y ahora simplemente se lo cancela.

Ganancia contable

La otra pregunta es cómo hace la empresa para seguir invirtiendo si distribuye toda la ganancia. Y ahí hay que aclarar que ganancia contable y dinero disponible no son lo mismo.

Puede seguir invirtiendo con el flujo de fondos que genera su actividad, con caja acumulada, tomando deuda o recibiendo nuevos aportes de capital de sus accionistas.

“Ahora, si no tiene caja ni acceso a financiamiento, no hay ningún recurso contable que resuelva el problema: distribuir todo necesariamente le resta capacidad para invertir. Que sea legalmente posible no significa que siempre sea una decisión financieramente conveniente”, señala Fraga.

Impuestos

Adriana Marinelli, especialista en mercados de capitales, agrega un dato que no es menor: “Del pago de dividendo se resta el 7% en concepto de impuesto a las Ganancias”.

“Hacia adelante, la dinámica cambiaria seguirá condicionada por la tensión entre una demanda privada de divisas que se mantiene elevada tras la flexibilización de las restricciones cambiarias y una oferta sostenida por el ingreso del comercio de bienes, el financiamiento en moneda extranjera hacia empresas y provincias, y colocaciones del Tesoro en el mercado local”, prevén desde la consultora ACM.

BCRA dice

El informe de Política Monetaria del BCRA precisó que, del total acumulado a julio, u$s 2800 millones se giraron en los primeros seis meses. El propio BCRA remarcó que esa dinámica se dio en un contexto de mayor libertad cambiaria para las empresas.

En junio, según había informado la autoridad monetaria en el último Balance Cambiario, publicado el mes pasado, las compañías giraron u$s 1015 millones, la cifra mensual más alta desde 2010, lo que había impulsado buena parte de la demanda de divisas de ese mes. En julio la cifra fue menor, cercana a los u$s 500 millones, pero no dejo de ser un monto significativo.

Los egresos por utilidades y dividendos del mes de junio fueron de u$s 1015 millones, principalmente realizados mediante compras en el mercado de cambios.

Del total de los egresos brutos por este concepto, se destacan los sectores “Energía” (u$s 165 millones), “Alimentos, Bebidas y Tabaco” (u$s 135 millones), “Minería” (u$s 125 millones) y “Entidades Financieras” (u$s 112 millones).