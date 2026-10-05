En esta noticia Emova respondió al reclamo de los Metrodelegados

La línea A del subte no funcionará este martes 6 de octubre desde las 19 hasta el cierre, debido a una medida de fuerza anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados.

El gremio informó que llevará adelante “medidas de autodefensa” en reclamo por descuentos salariales que atribuye a la empresa concesionaria Emova y que considera “indebidos e ilegales”.

MEDIDAS DE AUTODEFENSA



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de octubre de 2026.-



Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) informamos que el día martes 6 de octubre de 2026 llevaremos adelante medidas de… pic.twitter.com/wobOK2OSqg — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) October 5, 2026

Según el comunicado difundido este lunes, los trabajadores denuncian que Emova volvió a descontar días de sueldo a empleados que, según el sindicato, trabajaron durante todos los días del mes. Por ese motivo, reclaman el cese de los descuentos y el pago de las sumas que consideran adeudadas.

El conflicto ya había generado reclamos durante septiembre, cuando los Metrodelegados declararon el estado de alerta por descuentos que, según habían denunciado, llegaron a representar hasta 26 días de sueldo en algunos casos.

En ese contexto, el gremio había informado que se realizaría una audiencia en la Secretaría de Trabajo y que esperaba una solución al reclamo. Tras esa instancia, los trabajadores señalaron que Emova se había comprometido a pagar los sueldos adeudados por los descuentos cuestionados.

Sin embargo, los Metrodelegados volvieron a denunciar malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos durante los últimos meses y anunciaron la interrupción del servicio de la línea A desde las 19 hasta el cierre de este martes.

Emova respondió al reclamo de los Metrodelegados

En un comunicado oficial difundido, Emova declaró que “manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios”. Además, cuestionó la medida de fuerza y sostuvo que el reclamo del gremio “carece de fundamento”, ya que, según la empresa, los haberes fueron liquidados de acuerdo con los registros de asistencia del personal.

La concesionaria aseguró que “abonó los días trabajados” y que solo aplicó descuentos correspondientes a jornadas en las que, según sus registros, los empleados no prestaron servicio. Además, señaló que el reclamo alcanzaría a unos 20 trabajadores, menos del 0,5% de su dotación total, que es de aproximadamente 4.700 personas.

Por último, Emova afirmó que mantiene las instancias de diálogo en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que está dispuesta a revisar las situaciones particulares que lo requieran.