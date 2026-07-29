Paro de colectivos | UTA confirmó la medida de fuerza y no circularán este miércoles 29 de julio: líneas afectadas.

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La UTA (Unión Tranviarios Automotor) confirmó un paro de colectivos para este miércoles 29 de julio y el transporte público de pasajeros en las provincias de Catamarca y La Rioja quedarán paralizados desde las 00.00 horas y se extenderán por tiempo indeterminado.

En la presentación formal del reclamo a la Dirección Provincial de Inspección laboral (DPIL) se reclamó por el pago inmediato de las escalas salariales acordadas a principios de año.

En este marco, el paro será sin asistencia del personal operativo a sus puestos de trabajo, es decir, ninguna línea funcionará este miércoles.

La UTA confirmó un paro de colectivos para este miércoles 29 de julio y el transporte público de pasajeros en las provincias de Catamarca y La Rioja. (Imagen Ilustrativa)

UTA confirmó la medida de fuerza

Los voceros de la UTA remarcaron que esta decisión se tomó luego de agotar la conciliación voluntaria y las instancias previas de diálogo.

Asimismo, cuestionaron la actitud de las empresas de transporte por mantener una estrategia dilatoria que afecta al salario de los choferes en estas provincias.

Cabe destacar que la suspensión del servicio continuará hasta que se reciba una oferta que garantice el cumplimiento de los montos adeudados.