Paro confirmado | Los docentes anunciaron la medida de fuerza y los alumnos no tendrán clases el próximo miércoles 12 de agosto

Un paro nacional universitario dejará sin actividad a las universidades públicas de todo el país el próximo miércoles 12 de agosto, en el marco de un reclamo salarial y presupuestario que viene creciendo desde marzo.

La medida fue confirmada por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que integran el Frente Sindical Universitario. Afecta tanto a docentes como a personal no docente.

Qué universidades se suman al paro

La huelga será de 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo. Los gremios de la UBA, Aduba y Apuba, encabezaron la convocatoria, que luego se extendió a otras casas de estudio del país.

Un paro nacional universitario dejará sin actividad a las universidades públicas de todo el país el próximo miércoles 12 de agosto.

Entre las entidades que ya confirmaron su adhesión están:

Asociación Docente de la UBA (Aduba).

Asociación del Personal de la UBA (Apuba).

Gremios nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Federación Universitaria Argentina (FUA).

La Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), en el caso de esa universidad.

La medida se realiza bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública” y todavía puede sumar más adhesiones en las próximas horas.

Por qué convocaron al paro

El reclamo central apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace casi 300 días y todavía sin aplicación plena por parte del Poder Ejecutivo.

Los gremios también denuncian:

El incumplimiento de una medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes con base en los valores de noviembre de 2023, ratificada por la Corte Suprema.

La falta de fondos para los hospitales universitarios, lo que impacta en la atención sanitaria y la investigación.

Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los reclamos y calificaron la protesta de “prematura”.

Según el organismo, el acuerdo paritario firmado el 10 de junio estableció un aumento acumulado del 24,33%, distribuido entre junio y octubre, y ya fue transferido a las universidades.

Los gremios adelantaron que, si no hay respuestas del Gobierno, profundizarán el plan de lucha con nuevas medidas durante agosto:

19 de agosto : abrazos simbólicos a los edificios universitarios y movilización en la Ciudad de Buenos Aires hacia el Palacio Sarmiento.

27 y 28 de agosto: paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

Además, en septiembre está previsto el 96° Plenario de Rectores en Bariloche, donde las federaciones buscarán incidir en el debate por el presupuesto universitario 2027 y presentar una carta abierta al Congreso.

Por el momento, desde el Gobierno confirmaron que la continuidad del segundo cuatrimestre está garantizada y que se abrió una Comisión Técnica Tripartita para acercar posiciones, con una nueva instancia de negociación prevista para el 15 de septiembre.