En esta noticia

Una pequeña isla en Grecia lanzó una convocatoria que despertó el interés de viajeros y amantes de los animales de todo el mundo. Se trata de Syros, en el mar Egeo, donde un refugio de gatos ofrece alojamiento gratuito, desayuno y una experiencia única de voluntariado a quienes estén dispuestos a colaborar con el cuidado de felinos rescatados.

El programa no contempla un salario, ya que se trata de una iniciativa de voluntariado, pero, los participantes reciben hospedaje, desayuno y disponen de buena parte del día para recorrer la isla, conocer sus playas y disfrutar de uno de los destinos más tranquilos del archipiélago de las Cícladas.

Te puede interesar

El hermoso país para emigrar después de los 60 años, ofrece salud gratuita y seguridad

¿Qué incluye el voluntariado para cuidar gatos en la isla griega de Syros?

La propuesta está organizada por el refugio Syros Cats, una organización dedicada al rescate y cuidado de gatos abandonados. Los voluntarios colaboran durante cinco horas diarias, mientras que el resto del tiempo queda disponible para descansar o recorrer la isla.

Entre los beneficios que ofrece el programa se encuentran:

  • Alojamiento gratuito.
  • Desayuno todos los días.
  • Cinco horas de trabajo por jornada.
  • Un día libre por semana.
  • Tiempo para recorrer la isla fuera del horario de tareas.
  • La posibilidad de colaborar con el rescate y bienestar de decenas de gatos.

Las próximas inscripciones abrirán en septiembre para cubrir estadías durante 2027, y las plazas suelen ser limitadas debido al interés que genera la convocatoria.

La oferta para ir a Syros a cuidar gatos.
La oferta para ir a Syros a cuidar gatos.Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios y cuáles son los requisitos?

El trabajo diario está enfocado en garantizar el bienestar de los animales y mantener el refugio en buenas condiciones. Las actividades incluyen alimentar a los gatos, cambiarles el agua, limpiar los espacios donde permanecen, administrar medicación básica cuando sea necesario bajo supervisión y dedicar tiempo a socializar y jugar con ellos.

Controles.Adiós emigrar a Europa: un país endurece el acceso a la ciudadanía y complica a miles de argentinos

Además, los voluntarios colaboran con tareas generales de mantenimiento del refugio, por lo que la organización destaca que el compromiso con los animales y la predisposición para el trabajo cotidiano resultan fundamentales.

Para postularse es necesario:

  • Ser mayor de edad
  • Tener conocimientos básicos o intermedios de inglés
  • Contar con una condición física adecuada para realizar las tareas
  • Sentirse cómodo conviviendo con gatos
  • Permanecer durante el período acordado con la organización

Las solicitudes deberán realizarse a través de los canales oficiales del refugio cuando se habilite la convocatoria de septiembre. Antes de viajar, cada postulante también deberá verificar los requisitos migratorios vigentes para ingresar a Grecia según su nacionalidad.

Fuente: ShutterstockShutterstock

Fuera del horario de trabajo, los voluntarios pueden conocer Ermúpoli, la capital de Syros, recorrer senderos costeros, disfrutar de las playas del mar Egeo y descubrir una de las islas griegas menos masificadas, famosa por su arquitectura neoclásica, su gastronomía y su ambiente relajado.