Adiós a los 10.000 pasos obligatorios: la cifra real que necesitás caminar y que pocos conocen. (Imagen ilustrativa)

Durante años, caminar 10.000 pasos por día se instaló como la meta ideal para cuidar la salud .

Sin embargo, investigaciones recientes muestran que los beneficios más importantes aparecen mucho antes y que no hace falta alcanzar esa cifra para mejorar el bienestar físico.

De hecho, distintos estudios concluyen que caminar entre 6.000 y 8.000 pasos diarios ya se asocia con una reducción significativa del riesgo de enfermedades cardiovasculares, mortalidad prematura y otros problemas de salud frecuentes.

Cuántos pasos por día realmente aportan beneficios

La recomendación de los 10.000 pasos nació originalmente como una estrategia comercial y no como una meta científica universal.

Con el paso de los años, las investigaciones analizaron cómo impacta la actividad física diaria sobre la salud y detectaron que los mayores beneficios aparecen al superar el sedentarismo, incluso sin llegar a los 10.000 pasos.

Adiós a los 10.000 pasos obligatorios: la cifra real que necesitás caminar y que pocos conocen. (Imagen ilustrativa) Gemini.

En este sentido, caminar entre 6.000 y 8.000 pasos al día puede aportar mejoras importantes como:

Menor riesgo de enfermedades cardiovasculares .

Reducción de la mortalidad por distintas causas.

Mejor control del peso corporal.

Aumento de la capacidad física y la resistencia .

Beneficios para la salud mental y el estado de ánimo.

Los especialistas remarcan que la edad, el estado físico y los hábitos de cada persona también influyen. Por eso, una meta realista y sostenible suele ser más efectiva que intentar alcanzar objetivos demasiado exigentes.

Además, quienes pasan muchas horas sentados pueden notar mejoras relevantes simplemente al incorporar caminatas regulares a su rutina diaria.

Por qué caminar entre 6.000 y 8.000 pasos puede ser suficiente

La evidencia científica muestra que el cuerpo responde de manera positiva cuando aumenta el movimiento cotidiano.

Si bien caminar más puede generar beneficios adicionales, la relación no siempre es proporcional. Es decir, pasar de 2.000 a 6.000 pasos suele producir un impacto mucho mayor que pasar de 10.000 a 14.000.

Por ese motivo, muchos profesionales de la salud recomiendan enfocarse primero en alcanzar una cifra que resulte accesible y constante.

Algunas estrategias simples para sumar pasos durante el día son:

Bajarte una parada antes del transporte habitual.

Realizar caminatas cortas después de las comidas.

Usar escaleras en lugar de ascensores.

Hacer pausas activas cada una o dos horas.

Salir a caminar entre 20 y 40 minutos diarios.

No obstante, la cantidad ideal puede variar según cada persona. Lo más importante es mantener una rutina de actividad física de forma regular y evitar largos períodos de inactividad.

En conclusión, si no llegás a los 10.000 pasos diarios, no significa que estés perdiendo todos los beneficios: alcanzar entre 6.000 y 8.000 pasos por día ya puede marcar una diferencia importante para tu salud.