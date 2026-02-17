Continúan las negociaciones entre el Sindicato Único Portuario (Supra) con el Centro de Navegación (Cennave), la principal cámara empresarial marítima portuaria, por los Consejos de Salarios. Los trabajadores de Montecon, el principal operador de los muelles públicos, se sumó al conflicto y resolvió realizar un paro de 24 horas desde ayer, lunes, a las 23 horas y el sindicato de la empresa Luckymont adhirió durante 24 horas desde las 20 horas de ayer. Ante la falta de avances, los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvieron un paro de 24 horas desde el domingo a las 23 horas. La medida “se enmarca en una serie de resoluciones de carácter general, ante el nulo avance en nuestro tema principal en la actual ronda salarial, que es la lucha por brindar mayor estabilidad a un conjunto importante de compañeros y compañeras”, señaló el sindicato en un comunicado. El vicepresidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Facundo Márquez, dijo que al sector le preocupa la pérdida de rentabilidad en las empresas y afirmó: “Es insostenible y agotador para todos los actores portuarios”. Márquez señaló que si bien no se perdieron clientes, “se pierde mucho más que el día del paro” ya que afecta la confianza del país en un contexto de situación complicada de la competitividad. “Habrá que empezar a activar mecanismos que impliquen no parar”, dijo el empresario en declaraciones a El País. Afirmó que el gobierno está “lejos” de decretar una posible esencialidad del servicio portuario en este momento, pese a que se evaluó durante el conflicto del año pasado. El secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, señaló que el gremio pensaba realizar un paro de 48 horas, pero que finalmente se bajó a 24 horas debido a la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con una nueva propuesta. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, admitió que este conflicto “obedece al trancazo o al poco avance en materia de los Consejos de Salarios”, y no ocultó su idea de presentar una iniciativa superadora en cuanto al número de jornales asegurados con prestaciones sociales. “Ellos arrancaron con 13 jornales mínimos. Luego hicieron una contrapropuesta de 9 y tampoco lo llevó la parte empresarial”, dijo el ministro sobre las negociaciones para modificar el sistema escalonado actual, cuestionado por los trabajadores. “Estamos tratando de buscar colocar otro eje sobre un número distinto, pero asegurar prestaciones sociales, asistencia en el Fonasa y algunos beneficios que comprendan a los trabajadores del sector”, precisó Castillo. La presidenta del Centro de Navegación, Mónica Ageitos, consideró que para modificar el sistema actual de jornales “se necesita una comisión en la que trabajemos todos los sectores para establecer qué se puede modificar”. Ageitos manifestó que “el promedio es de 60 horas, por lo que es muy difícil establecer una cantidad de jornales”. A su vez, recordó que en 2024 “se pagaron más de 600 mil dólares que no se trabajaron por este tipo de sistemas”. “Eso provoca perjuicios a las empresas, trabajadores y al país”, dijo en declaraciones a Canal 12.