El Cono de Arita se sitúa a una altitud de 3.460 metros sobre el nivel del mar

La Puna salteña alberga formaciones geológicas de particular interés científico y paisajístico. Entre ellas se destaca el Cono de Arita, una estructura natural de forma cónica que emerge en el Salar de Arizaro, uno de los depósitos salinos de mayor extensión a nivel global .

Origen, historia y valor cultural del Cono de Arita

El Cono de Arita se localiza a 85 kilómetros de la población de Tolar Grande, dentro del departamento de Los Andes, y se sitúa a una altitud de 3.460 metros sobre el nivel del mar. La denominación proviene del término aymará que significa “punzante” o “filoso”.

A pesar de su fisonomía regular, los estudios geológicos determinaron que se trata de un volcán que no dispuso de la presión suficiente para generar una erupción y expulsar lava , motivo por el cual no desarrolló un cráter en su cúspide.

La estructura se encuentra rodeada por un manto de sal negra, arrastrada hacia la superficie por magma subterráneo, lo que genera un contraste cromático con el resto del salar.

Por los hallazgos arqueológicos registrados en las inmediaciones, se establece que el sitio funcionó como centro ceremonial para los pobladores prehispánicos antes de la expansión incaica. En la actualidad, las comunidades de la zona mantienen el uso del espacio para la realización de festividades tradicionales vinculadas a la Pachamama .

El circuito geológico y natural en Tolar Grande

Para recorrer los principales atractivos de la zona, la propuesta turística local se organiza habitualmente en un circuito de dos días que combina paradas en espejos de agua, formaciones rocosas y reservas de fauna puneña.

Ojos de Mar: las lagunas turquesas que albergan vida milenaria

Durante la primera jornada del recorrido, a solo 5 kilómetros de Tolar Grande se encuentran los Ojos de Mar , tres pequeñas lagunas de agua muy salada y color verde turquesa que resaltan en medio del salar.

El lugar está protegido como reserva natural porque en sus aguas viven los estromatolitos : colonias de microalgas fosilizadas que representan una de las formas de vida más antiguas del planeta. Además, en los alrededores es muy común ver animales autóctonos como vicuñas y zorros.

Travesía por el desierto rojo, cuevas rocosas y humedales de altura

En el segundo día de itinerario se explora El Arenal , un campo de dunas de arena roja por su alto contenido de hierro, y la Cueva del Oso , una cavidad de piedra moldeada por el viento y el clima extremo.

La excursión continúa hacia la Laguna Santa María , un espejo de agua a 65 kilómetros del pueblo donde conviven flamencos, vicuñas y guanacos, y concluye con la llegada al Cono de Arita en el centro del Salar de Arizaro.

La Laguna Santa María cuenta con un espejo de agua a 65 kilómetros del pueblo donde conviven flamencos, vicuñas y guanacos. tolargrande.ar

Cómo llegar al Cono de Arita

El traslado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hacia el Cono de Arita requiere articular trayectos aéreos o terrestres de larga distancia con transporte adaptado a caminos de alta montaña.

Tramo CABA - Ciudad de Salta : el acceso por vía aérea se realiza desde el Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, con un tiempo estimado de vuelo de dos horas. Por vía terrestre, la conexión se efectúa mediante ómnibus de larga distancia desde la Terminal de Retiro a través de la Ruta Nacional 34, con una duración aproximada de 20 horas. el acceso por vía aérea se realiza desde el Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, con un tiempo estimado de vuelo de dos horas. Por vía terrestre, la conexión se efectúa mediante ómnibus de larga distancia desde la Terminal de Retiro a través de la Ruta Nacional 34, con una duración aproximada de 20 horas.

Tramo Ciudad de Salta - Tolar Grande: desde la capital provincial se transitan 380 kilómetros hacia el oeste por la Ruta Nacional 51, atravesando la localidad de San Antonio de los Cobres. Debido a las condiciones del terreno de ripio y la altitud, el trayecto requiere el uso de vehículos con tracción 4x4 o servicios de transporte autorizados.