Tras ser encontrada por un equipo de rescate, Nibbles ya está siendo cuidada.

En Reino Unido, un hombre cuya identidad no fue revelada fue encontrado sin vida entre el 9 y el 10 de octubre. Los forenses determinaron que había fallecido unas dos semanas antes. Aunque en la vivienda había indicios de la presencia de un gato, la policía no logró encontrar al animal.

Semanas después, un amigo del fallecido alertó al Equipo de Rescate de Gatos Callejeros de West Midlands. Fue entonces cuando lograron encontrar a Nibbles, la gata que había permanecido atrapada en la vivienda durante semanas, sin que nadie supiera dónde estaba.

¿Cuánto tiempo estuvo encerrada esta gata tras el fallecimiento de su dueño?

De acuerdo con lo que declararon los rescatistas al medio local The Independent, Nibbles permaneció aproximadamente un mes atrapada en la vivienda de su dueño fallecido, ubicada en Shrewsbury. La propiedad estaba infestada de moscas, se encontraba en malas condiciones y tenía las puertas y ventanas cerradas.

Aunque la casa estaba llena de comida, juguetes y areneros, lo que evidenciaba que el dueño tenía un gato, la policía no logró encontrar a Nibbles durante la primera inspección.

El equipo de rescate describió el caso como una de las situaciones más “desgarradoras” que había afrontado.

El equipo de rescate describió el caso como una de las situaciones más “desgarradoras” que había afrontado. Magnific

¿Cómo logró sobrevivir durante un mes?

Según informaron los rescatistas, Nibbles logró sobrevivir alimentándose de una bolsa de comida seca en la que consiguió introducirse y bebiendo agua del inodoro.

El acceso a estos recursos fue fundamental para su supervivencia, ya que nadie había ingresado a la vivienda para alimentarla durante ese tiempo.

Cuando los rescatistas entraron a la propiedad, temían que la gata ya hubiera muerto. Sin embargo, la encontraron con vida, acurrucada en la habitación de su dueño, después de haber pasado semanas completamente sola.