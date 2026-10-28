El cuero requiere de cuidados específicos para que no se deteriore con el paso del tiempo.

El cuero no puede tratarse de igual forma que cualquier otra tela, sino que por las propiedades del material requiere de cuidados específicos para conservarse durante los años.

Si bien se comercializan productos específicos para este fin, el sitio web oficial del Gobierno de Metro, en Oregón recomienda el uso de una mezcla casera que se prepara con dos ingredientes fáciles de conseguir: aceite de oliva y vinagre.

“Los limpiadores naturales caseros son seguros para usar cerca de niños y mascotas, además de ser igual de efectivos para eliminar la suciedad y la mugre”, se explica.

Mezclar aceite de oliva y vinagre para dejar las prendas de cuero como nuevas: cómo se hace

El consejo para tratar este tipo de prendas es preparar dentro de un pulverizador media taza de aceite de oliva y un cuarto de taza de vinagre. Esta grasa vegetal capaz de dejar brillante el cuero se combina con el ácido acético del vinagre que ayuda a disolver los residuos.

La recomendación oficial es agitar la mezcla antes de cada uso para que los ingredientes se integren de la mejor forma posible y luego rociarla sobre un paño suave para pasar por la prenda.

Se indica que la mezcla funciona tanto para limpiar como para acondicionar.

El cuero requiere de cuidados específicos para conservarse en el tiempo. Freepik

Otras recomendaciones para cuidar el cuero

Por su parte, el Instituto Canadiense de Conservación recomienda proteger al cuero de las temperaturas extremas y de la falta o el exceso de humedad. Los climas muy secos pueden causar que el material se vuelva frágil, mientras que aquellos con humedad alta favorecen la aparición de moho y el deterioro de las fibras que mantienen unido el material.

También se recomienda proteger este material de la luz, cuidando su exposición a focos directos o sol para evitar su decoloración y el daño de la prenda.

En caso de que tengan polvo superficial o suciedad suelta, la recomendación es limpiar la prenda utilizando un cepillo suave.