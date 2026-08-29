Qué significa que la llama de la cocina salga amarilla en lugar de azul y cuándo hay que prestarle atención

Qué significa que la llama de la cocina salga amarilla en lugar de azul y cuándo hay que prestarle atención

Los vidrios de la ducha suelen acumular manchas blanquecinas que resultan difíciles de eliminar con una limpieza convencional. Con el paso del tiempo, estos residuos pueden quitarles brillo y hacer que parezcan permanentemente sucios.

Para combatir este problema existe un truco casero con vinagre que puede ayudar a desprender los depósitos minerales acumulados y facilitar la limpieza sin recurrir a productos más agresivos.

¿Para qué sirve rociar vinagre en los vidrios de la ducha?

El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que ayuda a aflojar los depósitos minerales responsables del sarro y las marcas de agua dura que quedan adheridos al vidrio.

Estas manchas aparecen cuando las gotas de agua se evaporan y dejan sobre la superficie minerales como calcio y magnesio. Con el uso diario de la ducha, los residuos pueden acumularse y formar la característica película blanquecina.

Por este motivo, aplicar vinagre permite ablandar esos depósitos para que posteriormente puedan retirarse con mayor facilidad durante la limpieza.

Cómo usar vinagre para eliminar el sarro de la ducha

El procedimiento es sencillo. Se puede colocar vinagre blanco en un pulverizador, aplicarlo sobre las zonas afectadas y dejarlo actuar durante unos minutos.

Después, hay que pasar una esponja o paño suave, enjuagar bien con agua y secar el vidrio para evitar que vuelvan a formarse marcas.

En caso de acumulaciones importantes de sarro, puede ser necesario repetir el procedimiento en lugar de utilizar elementos abrasivos que puedan rayar la superficie.

Fuente: El Cronista.

El truco para evitar que vuelvan a aparecer las manchas

Además de limpiar periódicamente los vidrios, una de las formas más sencillas de reducir la acumulación consiste en retirar el agua después de cada ducha con una escobilla limpiavidrios y secar las zonas donde permanezcan gotas.

De esta manera, se evita que el agua se evapore directamente sobre el cristal y deje nuevos depósitos minerales.

Sin embargo, hay que tener una precaución, el vinagre es ácido y no debe utilizarse indiscriminadamente sobre todas las superficies del baño. Conviene evitar su contacto con piedras naturales como mármol o travertino y revisar las recomendaciones del fabricante cuando los vidrios tengan tratamientos o revestimientos especiales.