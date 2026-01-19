Para quienes deseen disfrutar de un pan casero sin preocuparse por las harinas, esta opción es perfecta para quienes buscan recetas simples, nutritivas y bajas en calorías, ya que se prepara en pocos minutos y con pocos ingredientes.
En lugar de harina, esta receta utiliza leche en polvo, lo que le da una textura suave y ligera. Es una alternativa ideal para acompañar comidas, hacer tostadas o armar sánguches saludables.
Ingredientes para preparar pan sin harina
- Para preparar los pancitos sin harina se necesita:
- 2 huevos
- 14 cucharadas de leche en polvo
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- Sal a gusto
- Semillas opcionales para decorar
Paso a paso, ¿cómo prepararlos?
Para prepararlos, comenzá batiendo los huevos en un bowl hasta que queden bien espumosos y aireados. Luego incorporá la leche en polvo y mezclá hasta integrar por completo. Sumá el polvo para hornear y la sal, y volvé a batir para lograr una preparación homogénea y sin grumos.
Cuando tengas la mezcla lista, volcala en un molde grande o en varios moldes pequeños. Si querés darle un toque extra, agregá semillas por encima antes de llevar al horno. Cociná a 180° durante unos 15 minutos, hasta que los pancitos estén dorados y firmes.
