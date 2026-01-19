Para quienes deseen disfrutar de un pan casero sin preocuparse por las harinas, esta opción es perfecta para quienes buscan recetas simples, nutritivas y bajas en calorías, ya que se prepara en pocos minutos y con pocos ingredientes.

En lugar de harina, esta receta utiliza leche en polvo, lo que le da una textura suave y ligera. Es una alternativa ideal para acompañar comidas, hacer tostadas o armar sánguches saludables.

Pan sin harina (foto: archivo).

Ingredientes para preparar pan sin harina

Para preparar los pancitos sin harina se necesita:

2 huevos

14 cucharadas de leche en polvo

½ cucharadita de polvo para hornear

Sal a gusto

Semillas opcionales para decorar

Paso a paso, ¿cómo prepararlos?

Para prepararlos, comenzá batiendo los huevos en un bowl hasta que queden bien espumosos y aireados. Luego incorporá la leche en polvo y mezclá hasta integrar por completo. Sumá el polvo para hornear y la sal, y volvé a batir para lograr una preparación homogénea y sin grumos.

Cuando tengas la mezcla lista, volcala en un molde grande o en varios moldes pequeños. Si querés darle un toque extra, agregá semillas por encima antes de llevar al horno. Cociná a 180° durante unos 15 minutos, hasta que los pancitos estén dorados y firmes.

Paso a paso, descubrí cómo hacer pancitos sin harina con sólo 3 ingredientes. Anthony Boulton

