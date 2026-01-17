En esta noticia Frutas frescas: la solución más fácil y natural

El picoteo entre comidas es uno de los desafíos más comunes para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada. Muchas veces, la falta de opciones nutritivas a mano hace que los antojos terminen en snacks procesados y poco beneficiosos para el cuerpo.

Sin embargo, existen alternativas simples, ricas, energéticas y más saludables que podés incorporar en tu rutina diaria.

Frutas frescas: la solución más fácil y natural

En primer lugar, las frutas siguen siendo la opción más práctica para quienes necesitan un snack rápido y saludable. Una manzana, un puñado de uvas o una banana son ideales para llevar al trabajo porque aportan fibra, vitaminas y ayudan a mantener la saciedad por más tiempo.

Los frutos secos son considerados snacks saludables. Fuente: archivo.

Además, llevar las frutas bien protegidas es clave para que no se golpeen durante el día. Quienes suelen organizar sus comidas encuentran especialmente útil preparar snacks con anticipación.

Otra de las opciones para evitar el hambre repentina son las almendras, nueces y avellanas. Ricas en grasas saludables y proteínas, aportan energía constante y ayudan a controlar los antojos.

Preparar pequeñas porciones para cada día de la semana facilita muchísimo la organización. Guardarlos en recipientes prácticos, que mantengan la frescura, evita caer en snacks poco saludables cuando el ritmo laboral se acelera.

Por otro lado, las infusiones como el mate ayudan a mantener la saciedad del desayuno hasta la hora del almuerzo. Para ello, contar con un set matero en el que también se pueda guardar un snack saludable es una buena opción.

Estos kits permiten llevar termo, yerbera y accesorios de forma ordenada y sin ocupar espacio de más. Son ideales para quienes quieren tener siempre a mano algo nutritivo y disfrutar de un mate en cualquier momento del día.

Foto: Hudson, edit con IA de El Cronista.

Entre ellos, se destaca el Set Matero Gris de Hudson, pensado para acompañarte a donde vayas sin perder estilo ni practicidad. Su diseño compacto y moderno lo vuelve ideal para viajes, escapadas, la oficina o simplemente llevarlo en el auto.

Además, Hudson tiene vigente una promoción atractiva para quienes quieran adquirir este set: comprando dos productos de la categoría termos, materas, mochilas, mates y yerberas, la segunda unidad sale con un 50% de descuento .

¿Qué incluye este set?