El huevo constituye uno de los alimentos fundamentales para complementar una dieta saludable, dado que proporciona significativas cantidades de proteínas, grasas y carbohidratos que energizan al organismo.

En este contexto, es una de las escasas comidas que suministran todos los aminoácidos esenciales para el organismo, por lo que resulta apropiado incluirlo en las comidas diarias. Sin embargo, la forma de cocinarlos puede afectar de manera directa la cantidad de nutrientes que se conservan.

Ni frito ni revuelto: la forma correcta de cocinar el huevo para aprovechar al máximo todas sus proteínas (foto: archivo).

¿Cuál es la mejor forma de cocinar el huevo para aprovechar sus proteínas?

Cocinar los huevos de manera adecuada no solo mejora su sabor sino que también los hace más seguros de consumir y facilita la digestión de sus nutrientes. Los métodos se cocción más saludables para conservar su valor nutricional son:

Huevo duro o poché: estas opciones son las más saludables, ya que el huevo se prepara en agua hirviendo, sin añadir grasas.

Con aceites saludables: usar aceites de buena calidad, como el de oliva, permite preparar tortillas, omelettes o huevos fritos y revueltos, combinando un buen sabor con un buen aporte nutricional.

¿Cómo sumar el huevo a la dieta?

El huevo es un alimento muy versátil, fácil de incorporar a diversas preparaciones. Algunas formas de sumar el huevo a la dieta son:

En ensaladas.

En omelettes.

Sobre tostadas integrales con palta.

En tortillas, como la de papa.

En huevos rellenos.

En un wok de verduras.

En preparaciones como revuelto gramajo.

En sopas y guisos.

¿Qué alimentos contienen proteínas?

Existe una amplia variedad de alimentos ricos en proteínas. Estas se clasifican en completas e incompletas, dependiendo de si contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas.

Proteínas completas:

Carne blanca y roja: de vaca, ternera, cordero. cerdo, pavo, pollo y conejo.

Pescados: los mejores son los azules, como las sardinas, el salmón, el atún y la trucha.

Lácteos: leche y quesos.

Huevos: los mejores son los de gallina y de codorniz.

Proteínas incompletas:

Legumbres: soja, arvejas, lentejas y garbanzos.

Cereales: arroz, trigo, avena, maíz y quinoa.

Frutos secos: almendras y avellanas

Semillas: de girasol y de chía.

¿Cuántas proteínas se recomiendan consumir por día?