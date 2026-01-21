Pampita vende su lujosa casa en Belgrano: cómo es por dentro y a cuánto la vende. Foto: Instagram

Tras una década sin encontrar comprador, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a poner en venta su casa de Bajo Belgrano. Se trata del terreno que compartió durante la relación con Benjamín Vicuña, pero fue escenario de un escándalo mediático.

Y es que, en 2015, la modelo mostró imágenes dentro de ese mismo hogar tras descubrir la infidelidad del actor con la China Suárez. Ahora, volvió a entrar al mercado inmobiliario con un precio millonario.

¿Cómo es la casa que Pampita vende en Belgrano?

Ubicada en Mendoza al 1100, en el exclusivo barrio de Bajo Belgrano, Buenos Aires, una zona residencial premium con calles arboladas, mucho verde y cercanía a los Lagos de Palermo.

Esta mansión de Pampita destaca por su diseño amplio y lujoso en una de las áreas más soñadas de la Ciudad. Entre las características principales, se pueden mencionar:

Superficie: terreno de 735 m² totales, con 507 m² cubiertos (algunas fuentes mencionan más de 500 m² construidos).

Distribución: tres plantas principales + subsuelo (en algunas descripciones se menciona como cuatro niveles).

Ambientes: 6 ambientes en total.

Dormitorios y baños: 4 dormitorios (incluyendo suite principal), 5 baños + toilette de recepción.

Cocheras: 2 cocheras.

Los espacios premium de la mansión de Pampita

La propiedad combina espacios sociales amplios, ideales para familias o recepciones, con amenities de lujo como la piscina, jardín y terraza privada, todo en un entorno tranquilo y exclusivo donde las normas urbanísticas limitan construcciones en altura.

Dentro del entorno también se puede encontrar un hall de recepción amplio y family room posible en hall de distribución del segundo piso. Además, su living-comedor destaca por la triple altura que posee, con gran luminosidad. En ese espacio, se levanta una cocina con una impresionante isla que sirve de comedor diario.

Por su parte, la suite principal cuenta con vestidor, baño con hidromasaje y doble bacha y salida a terraza privada con vista al jardín. Desde aquí, se puede observar la galería cubierta, el patio con pileta y solárium.

¿Cuánto cuesta la casa de Pampita?

Actualmente, el inmueble está publicado en Martín Pinus Real Estate con un precio de u$s 2.000.000. Vale destacar que esta casa fue hogar familiar de Pampita y Vicuña durante años, hasta su separación en 2015.

Ganó notoriedad nacional cuando Carolina publicó capturas de cámaras de seguridad internas mostrando a Vicuña con la China, lo que desató uno de los escándalos más comentados del espectáculo argentino.

Desde entonces, la propiedad (apodada por algunos como “casa maldita”) ha estado en venta intermitentemente sin concretar operación, a pesar de haber sido alquilada ocasionalmente (alrededor de u$s 9000-12.000 mensuales). Ahora, permanece deshabitada y a nombre de ambos.