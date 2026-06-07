Buscan voluntarios que compren casas a solo un euro por propiedad en medio de las montañas. Foto: Shutterstock

Italia ofrece casas por apenas 1 euro y la posibilidad de transformarlas en residencias o en alojamientos turísticos, así como en negocios. Esta es una iniciativa que ha beneficiado a más de mil personas y que continúa su expansión en 77 municipios de 14 regiones del país.

Esta oportunidad tangible está disponible en diversos pueblos italianos situados en entornos montañosos y rurales, donde las autoridades buscan voluntarios dispuestos a adquirir y rehabilitar propiedades abandonadas como una estrategia para combatir la despoblación.

Zonas donde comprar casas a 1 euro

El programa, que se inició en 2008 en Salemi (Sicilia) a raíz del terremoto de 1968, se ha diversificado hacia regiones tales como Sicilia, Calabria, Cerdeña, Toscana, Piamonte, Marcas y Lazio. Las propiedades en venta simbólica a 1 euro son edificaciones antiguas, muchas de las cuales se encuentran en estado de ruina o han sido abandonadas en los núcleos históricos de encantadores pueblos.

Ejemplos notables incluyen Rivello, un pintoresco pueblo situado en una colina frondosa rodeada de montañas, con sus casas de fachadas blancas y tejados de terracota, así como localidades adyacentes al Lago de Garda, donde las propiedades se caracterizan por sus techos rojos, iglesias sobresalientes y exuberantes paisajes montañosos.

Estas viviendas se están ofreciendo con el fin de revitalizar regiones que atraviesan un pronunciado éxodo rural. Italia se enfrenta a una preocupante disminución demográfica: ha pasado de 60 millones de habitantes en 2014 a 58,9 millones en 2024 y se prevé que descienda a 57,9 millones para el año 2030, de acuerdo a cifras oficiales.

La baja tasa de natalidad, particularmente en el sur (7 nacimientos por cada 1000 habitantes frente al promedio nacional de 6,4) y una tasa de fertilidad de apenas 1,18 hijos por mujer, están acelerando el abandono de estas comunidades.

Buscan voluntarios que compren casas a solo un euro por propiedad en medio de las montañas (foto: Shutterstock).

Esenciales para unirse al programa

No es tan sencillo como pagar 1 euro y listo. Los ayuntamientos demandan un compromiso serio con el fin de garantizar la revitalización. Los compradores están obligados a presentar un proyecto de restauración en el transcurso de los primeros seis meses posteriores a la adquisición, iniciar las obras dentro del primer año y concluirlas en un plazo máximo de tres años.

Además, es imperativo contratar una póliza bancaria o de seguro por un valor que oscile entre 1000 y 5000 euros como garantía de que se llevarán a cabo las reformas. El incumplimiento de esta condición puede resultar en multas.

Los costos reales superan el euro simbólico: se estima una inversión aproximada de 20.000 euros en reformas, además de gastos legales, administrativos y posibles aumentos debido a la dificultad para acceder a mano de obra y materiales en áreas montañosas aisladas.

Por esta razón, esta oportunidad se dirige a individuos con recursos y experiencia en la gestión de obras, sean familias, pequeños inversores o extranjeros que anhelan residir en entornos naturales excepcionales.

Casas por 1 euro en Italia: beneficios y cómo aprovechar la oportunidad

Los beneficios son numerosos tanto para los compradores como para las comunidades. Los voluntarios que se comprometen obtienen una propiedad a precio irrisorio que pueden convertir en su residencia principal, un bed & breakfast turístico o un pequeño comercio, contribuyendo al desarrollo local.

Pueblos pioneros como Mussomeli, con más de 125 viviendas vendidas y Sambuca di Sicilia, con más de 100 propiedades, evidencian el éxito de la iniciativa, que ha atraído principalmente a extranjeros interesados en el estilo de vida italiano rural.

Para las localidades, el programa significa detener la extinción de sus centros históricos y reactivar la economía local. La Comisión Europea y el Ministerio de Economía italiano lo consideran un modelo innovador, aunque advierten que debe complementarse con otras medidas estructurales para lograr sostenibilidad a largo plazo.

Al viajar a Italia, es fundamental conocer cuáles son los puestos de trabajo más demandados, ya que esto permitirá asegurar un ingreso esencial para residir en este país europeo. Entre las posiciones más frecuentes se encuentran: