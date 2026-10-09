El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece las prótesis dentales o parciales, implantes y colocación de pernos de manera gratuita a todos los jubilados y pensionados afiliados a la obra social.
El trámite es sencillo y fácil, y solo se debe contar con los requisitos necesarios para que el afiliado o alguien en su representación pueda realizarlo.
Cómo pedir las prótesis dentales gratis en octubre 2026
Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI que requieran prótesis dentales totales o parciales, implantes para personas desdentadas o colocación de pernos deberán solicitar turno con el prestador elegido libremente.
Para acceder a la prestación, el afiliado deberá contar con la documentación requerida:
- Documento Nacional de Identidad.
- Credencial de afiliación (cualquiera de los 4 formatos vigentes)
- Orden de derivación en caso de que el odontólogo no realice dicho tratamiento.
Entonces, el paso a paso para acceder a la prótesis dental es el siguiente:
- El afiliado, o persona en su representación, deberá sacar turno con un odontólogo y verificar si realiza el tratamiento. En el caso de que no lo haga, le solicitará una orden de derivación.
- Reunir DNI, credencial de PAMI y la orden de derivación para asistir a otro prestador que le realice el tratamiento (se puede buscar mediante la Cartilla Médica de PAMI).
- Solicitar turno y concurrir a la atención con la documentación correspondiente.
En conclusión, los afiliados deben estar con su documentación correspondiente al día y averiguar qué profesional realiza este tipo de tratamiento dental, ya que no todos prestan este servicio.
Cuáles son las 4 credenciales válidas de PAMI en 2026
Según PAMI, estos son los formatos válidos para recibir atención y retirar medicamentos:
- Digital: se consulta desde la app Mi PAMI, sin necesidad de imprimirla.
- Provisoria con QR: se descarga desde la web oficial de PAMI y se imprime.
- Provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión de las Agencias y las Unidades de Gestión Local (UGL).
- Plástica: ya no se distribuye, pero sigue siendo válida para todas tus gestiones.
Con estas 4 credenciales, el afiliado podrá retirar medicamentos en las farmacias adheridas, solicitar turnos en agencia, validar turnos con especialistas, hacer trámites web y de manera presencial.