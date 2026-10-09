PAMI: cómo pedir las prótesis dentales gratis en octubre 2026 .

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece las prótesis dentales o parciales, implantes y colocación de pernos de manera gratuita a todos los jubilados y pensionados afiliados a la obra social.

El trámite es sencillo y fácil, y solo se debe contar con los requisitos necesarios para que el afiliado o alguien en su representación pueda realizarlo.

Cómo pedir las prótesis dentales gratis en octubre 2026

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI que requieran prótesis dentales totales o parciales, implantes para personas desdentadas o colocación de pernos deberán solicitar turno con el prestador elegido libremente.

PAMI: cómo pedir las prótesis dentales gratis en octubre 2026 Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Para acceder a la prestación, el afiliado deberá contar con la documentación requerida:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación (cualquiera de los 4 formatos vigentes)

Orden de derivación en caso de que el odontólogo no realice dicho tratamiento.

Entonces, el paso a paso para acceder a la prótesis dental es el siguiente:

El afiliado, o persona en su representación, deberá sacar turno con un odontólogo y verificar si realiza el tratamiento. En el caso de que no lo haga, le solicitará una orden de derivación.

Reunir DNI, credencial de PAMI y la orden de derivación para asistir a otro prestador que le realice el tratamiento (se puede buscar mediante la Cartilla Médica de PAMI ).

Solicitar turno y concurrir a la atención con la documentación correspondiente.

En conclusión, los afiliados deben estar con su documentación correspondiente al día y averiguar qué profesional realiza este tipo de tratamiento dental, ya que no todos prestan este servicio.

Cuáles son las 4 credenciales válidas de PAMI en 2026

Según PAMI, estos son los formatos válidos para recibir atención y retirar medicamentos:

Digital: se consulta desde la app Mi PAMI , sin necesidad de imprimirla.

Provisoria con QR: se descarga desde la web oficial de PAMI y se imprime.

Provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión de las Agencias y las Unidades de Gestión Local (UGL) .

Plástica: ya no se distribuye, pero sigue siendo válida para todas tus gestiones.

Con estas 4 credenciales, el afiliado podrá retirar medicamentos en las farmacias adheridas, solicitar turnos en agencia, validar turnos con especialistas, hacer trámites web y de manera presencial.