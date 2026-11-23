Beneficios para órganos como el hígado. Se suele consumir en té caliente.

En México existe una planta silvestre de flores amarillas que puede crecer a la orilla de los caminos, entre terrenos abandonados y en distintos tipos de vegetación, es tan fuerte que puede abrirse camino entre los ladrillos o el asfalto del suelo y las piedras. Se trata del diente de león o Taraxacum officinale, conocido también como amargón, borraja, cerraja, chicoria y lechuguilla.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, esta hierba mide aproximadamente 30 centímetros y tiene un sabor amargo. Desde hace siglos se utiliza en remedios populares para aliviar problemas del hígado, la vesícula biliar, irritaciones de la piel y otras molestias, aunque varias de sus aplicaciones todavía requieren investigación científica.

Taraxacum officinale, conocido en México como diente de león, amargón o chicoria, crece en climas que van de cálidos a templados (de 500 a 3,900 m s. n. m.) y destaca por sus hojas en roseta basal y flores amarillas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo reconocer al diente de león y dónde crece?

Esta planta tiene hojas concentradas en la base del tallo, acomodadas en forma de roseta, mientras que sus flores aparecen en el extremo superior y forman una cabezuela amarilla. Sus frutos secos producen una estructura blanca similar a un globo que permite que las semillas se dispersen con el viento.

La UNAM señala que puede encontrarse en climas cálidos, semicálidos, semisecos y templados, desde los 500 hasta los 3,900 metros sobre el nivel del mar. Entre sus características destacan:

Crece en terrenos de cultivo abandonados y a orillas de caminos.

Se desarrolla en pastizales, matorrales y bosques.

Puede alcanzar aproximadamente 30 centímetros de altura.

Sus flores son amarillas y sus frutos forman una esfera blanca.

Capaz de abrirse paso entre ladrillos, asfalto, caminos y terrenos abandonados, el diente de león alcanza unos 30 centímetros de altura y suele formar parte de pastizales, matorrales y bosques. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Diente de León para aliviar problemas del hígado y la vesícula: ¿cómo se usa?

La medicina tradicional mexicana utiliza distintas partes del diente de león para atender molestias hepáticas y biliares.

El documento de la UNAM explica que una de las preparaciones consiste en utilizar sus hojas en cocimiento, mientras que para la vesícula se recomienda tradicionalmente una infusión de la raíz, las hojas o toda la planta.

Los expertos que diseñaron la publicación señalan textualmente: “Es común el uso de esta planta para aliviar problemas del hígado”. También registra aplicaciones tradicionales para irritaciones oculares y afecciones de la piel, entre ellas:

Vesícula biliar : infusión de raíz, hojas, ramas o planta completa.

Irritación de los ojos : aplicación de la savia fresca o agua de remojo de la planta seca.

Granos y sarna : baños con el cocimiento de la planta entera.

Molestias digestivas: uso tradicional contra el estreñimiento, la dispepsia y la falta de apetito.

La Biblioteca Digital advierte que, aunque algunas aplicaciones han sido estudiadas experimentalmente, todavía faltan investigaciones que comprueben científicamente varias de sus propiedades. Por ello, estos usos tradicionales no sustituyen una valoración ni un tratamiento médico.