Lo primero que suelen olvidar las personas con Alzheimer son los acontecimientos y la información recién aprendida: una conversación mantenida hace pocas horas, una cita o algo que acaba de suceder.

Lo primero que suelen olvidar las personas con Alzheimer son los acontecimientos y la información recién aprendida: una conversación mantenida hace pocas horas, una cita o algo que acaba de suceder. Por eso los recuerdos recientes son una señal de alerta temprana de la enfermedad.

La Alzheimer’s Association incluye el olvido de información recién aprendida entre sus señales de advertencia, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala el olvido de cosas o acontecimientos recientes entre los signos precoces de demencia.

Qué olvidan primero las personas con Alzheimer

Puede tratarse de una conversación de esa misma mañana, de una actividad realizada pocas horas antes o de una información ya recibida. Suele ir acompañado de repetir las mismas preguntas y de depender cada vez más de recordatorios que antes no hacían falta.

Los recuerdos más antiguos, como la casa donde se vivió o la escuela a la que se asistió, se ven afectados en etapas más avanzadas. Al comienzo, la dificultad se concentra en los acontecimientos recientes.

Ante alguno de estos síntomas, la Alzheimer’s Association recomienda una evaluación médica completa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otras señales tempranas de la enfermedad

Entre las señales de la Alzheimer’s Association también figuran las dificultades para planificar o resolver problemas, como seguir una receta conocida o llevar el control de las facturas mensuales, y los problemas con el vocabulario, por ejemplo para nombrar un objeto familiar.

La desorientación en el tiempo o en el lugar es otra señal. La OMS incluye perderse en lugares conocidos, algo sobre lo que también advirtió la geriatra Isabel del Cañizo, del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, según El Cronista España.

Cuándo consultar a un médico

Ante alguno de estos síntomas, la Alzheimer’s Association recomienda una evaluación médica completa: no hace falta tener todas las señales para consultar, y otras afecciones pueden causar cambios similares.

La OMS indica que no existe un tratamiento que cure la demencia, pero sí intervenciones como la estimulación cognitiva, la actividad física y el apoyo a los cuidadores, además de fármacos para el Alzheimer.