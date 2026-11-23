El kiwi se destaca por su alto valor nutricional y sus numerosos beneficios para el organismo, por lo que es una excelente opción para sumar a la alimentación cotidiana.

Quienes buscan una alimentación equilibrada y saludable, deben tener en cuenta los beneficios de comer la cáscara del kiwi. Lo cierto s que hay un consumo cada vez más orientado al aprovechamiento integral de los alimentos, consumir frutas y verduras sin descartar sus partes comestibles se convirtió en una práctica recomendada por especialistas.

El kiwi es una fruta reconocida por su sabor refrescante y su pulpa de color verde intenso, pero que también concentra una importante cantidad de nutrientes en su cáscara.

Según datos de Healthline, incorporar la cáscara del kiwi permite aumentar en un 34% el aporte de folatos, nutrientes que cumplen funciones importantes en la renovación celular y en el desarrollo fetal.

Aunque muchas personas acostumbran retirar la piel antes de comerlo, distintas investigaciones y recomendaciones de expertos señalan que consumir el kiwi entero permite incorporar una mayor proporción de fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes .

¿Para qué sirve comer el kiwi con cáscara?

La piel del kiwi posee un perfil nutricional que complementa el de la pulpa y ofrece distintos beneficios para el organismo. Uno de sus principales aportes es la fibra, cuyo contenido es superior al de la parte interna de la fruta.

Según información de la Cleveland Clinic, consumir el kiwi sin pelar puede incrementar hasta un 50% la cantidad de fibra que se obtiene en comparación con comer únicamente la pulpa . Este nutriente, presente en sus formas soluble e insoluble, es beneficioso por:

Contribuir al funcionamiento del sistema digestivo Favorecer la regularidad del tránsito intestinal

Otro de los aspectos destacados de la cáscara es su concentración de antioxidantes. Gillian Culbertson, dietista consultada por la Cleveland Clinic, explicó que esta parte del fruto contiene hasta tres veces más antioxidantes que su interior. Esto ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo y contribuyen al funcionamiento del sistema inmunológico.

Entre los nutrientes presentes se encuentra la vitamina E, cuyo aporte aumenta un 32% cuando se lo consume entero. También contiene vitamina C, que participa en la neutralización de los radicales libres y en la protección celular.

¿Por qué los expertos recomiendan comer la cáscara del kiwi?

Además de sus propiedades nutricionales, aprovechar la cáscara del kiwi permite reducir el desperdicio de alimentos y sacar mayor partido de una fruta que por lo general se consume pelada. Esta práctica también se vincula con recomendaciones científicas orientadas a utilizar integralmente las partes comestibles de los vegetales.

La nutricionista Cristina Ávalos recomienda lavar la fruta antes de consumirla, con el objetivo de retirar la suciedad y reducir la presencia de posibles residuos de pesticidas. También sugiere cortar la piel en trozos pequeños para facilitar su incorporación a las comidas.

Por su parte, Gillian Culbertson aconseja frotar suavemente la superficie con un cepillo o un paño limpio para retirar parte de los pequeños pelos que pueden resultar molestos al comerlo.

Sin embargo, existen algunas precauciones que deben considerarse. De acuerdo con Healthline, la cáscara contiene oxalatos, sustancias que pueden favorecer la formación de cálculos renales en personas predispuestas a desarrollar este tipo de afecciones. Por este motivo, quienes tengan antecedentes o indicaciones médicas relacionadas con los cálculos renales deberían consultar con un profesional de la salud antes de incorporarla habitualmente a su alimentación.

Maneras de consumir la cáscara del kiwi

Existen distintas maneras de aprovechar la piel de esta fruta sin necesidad de consumirla por separado. Una de las opciones más sencillas es comer el kiwi entero, después de lavarlo de forma correcta, combinando la pulpa con la cáscara. Esta alternativa resulta práctica con las variedades de piel más lisa, como el kiwi dorado.

También se puede cortar en láminas finas y agregar a:

Ensaladas

Yogures

Preparaciones con cereales

Mezclas de frutos secos, semillas y frutas deshidratadas o frescas

Para quienes no se sienten cómodos con la textura de la piel, otra posibilidad es triturar el fruto completo e incorporarlo a licuados o batidos. Así, la cáscara queda integrada con la pulpa y su consistencia resulta menos perceptible. Esta alternativa también es recomendada por la dietista Gillian Culbertson, de la Cleveland Clinic.