Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI tienen durante septiembre una nueva alternativa para realizar actividades gratuitas orientadas al bienestar, la recreación y el aprendizaje.

La propuesta incluye cursos y talleres para mantener la mente y el cuerpo activos, con opciones tanto presenciales como virtuales.

Para acceder a estas actividades, los afiliados deben realizar la inscripción a través del buscador oficial de PAMI. Allí pueden consultar las propuestas disponibles según su lugar de residencia, temática de interés y modalidad de cursada.

PAMI ofrece cursos y talleres gratuitos para jubilados durante septiembre

La oferta de PAMI está dirigida a sus afiliados y contempla distintas actividades pensadas para promover la actividad física, estimular la memoria y fortalecer los vínculos sociales . No es necesario contar con experiencia previa para participar de las propuestas.

Entre las alternativas disponibles se encuentran clases de gimnasia, yoga, danza, caminatas grupales y técnicas de trabajo corporal. También hay opciones destinadas a quienes buscan desarrollar nuevas habilidades o mantener activa la mente.

Cursos gratuitos de PAMI para jubilados: actividades presenciales y virtuales de gimnasia, yoga, idiomas, computación, memoria y recreación durante septiembre.

Qué actividades se pueden realizar gratis con PAMI

Los afiliados pueden elegir entre una amplia variedad de propuestas, que incluyen tanto actividades recreativas como espacios educativos. El catálogo puede variar según la provincia, la universidad o institución que dicte el curso y los cupos disponibles.

Entre las opciones figuran talleres de estimulación de la memoria, juegos de mesa, alfabetización, idiomas, ciencias, nuevas tecnologías y computación. También se ofrecen grupos de autoayuda y otras actividades destinadas a fomentar la participación y la socialización.

En el caso de los Cursos UPAMI, las propuestas se desarrollan junto con universidades nacionales y pueden contar con modalidad presencial o virtual. Por otra parte, los talleres sociopreventivos son presenciales y funcionan en centros de jubilados de distintas comunidades.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de PAMI

Para consultar las actividades disponibles e inscribirse, los jubilados y pensionados deben ingresar al buscador de actividades de la página oficial de PAMI. El sistema permite aplicar filtros para encontrar propuestas en diferentes categorías:

Talleres

Buen vivir

Cursos universitarios UPAMI

Caminos culturales

Programas de voluntariado

Colonias recreativas

Para conocer la oferta de septiembre en cada una, deberán seleccionar una categoría y seguir las indicaciones.