Lionel Messi, Patrick Stewart, Antonela Roccuzzo y Sunny Ozell durante la gala de los premios The Best FIFA Football Awards 2017, celebrada en Londres el 23 de octubre de 2017.

El actor británico Patrick Stewart, el capitán Jean-Luc Picard de la saga Star Trek y el profesor Charles Xavier de las películas de X-Men, murió el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su casa de Los Ángeles, con su esposa, la cantautora Sunny Ozell, a su lado, según informó un comunicado publicado en sus redes.

Para el público argentino, su nombre quedó ligado además a una historia que circuló mucho en 2019: la de la noche en que le prometió a su mujer que iba a ponerla frente a frente con Lionel Messi. La contó él mismo, y más abajo está completa.

Qué dice el comunicado de la familia sobre la muerte de Patrick Stewart, el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy

El texto difundido por la familia cuenta que Stewart murió “tras un breve y emotivo recorrido con la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy”. El comunicado agrega que el actor estuvo “abrazado por familiares y amigos, rodeado de música en vivo, oración, lágrimas y risas”, y que quienes lo querían van a recordar “la paz y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”.

Le sobreviven sus hijos Sophia y Daniel. Y la familia pidió algo concreto para quien quiera despedirlo: donaciones al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund en lugar de flores.

La estrella del Paseo de la Fama de Hollywood del fallecido actor Patrick Stewart, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 29 de octubre de 2026. Fuente: REUTERS Evelyn Hockstein

Quién fue Patrick Stewart: del pueblo obrero de Mirfield, en Yorkshire, a la Royal Shakespeare Company y al capitán Picard de Star Trek

Creció en Mirfield, un pueblo obrero de Yorkshire, en una casa sin baño. Su padre, exsargento mayor del Ejército británico, era violento con su madre, algo que el propio actor contó en sus memorias “Making It So”. A los 12 años entró a un grupo de teatro amateur y ganó una beca para la Bristol Old Vic Theatre School. Es calvo desde los 19 por alopecia.

Su base fue el teatro. Pasó 14 años en la Royal Shakespeare Company, donde fue Marco Antonio, Enrique IV, Shylock y Oberón. Desde 2007 hizo Macbeth en Chichester, en el West End, en la Brooklyn Academy of Music y en Broadway en 2008, papel por el que recibió su única nominación al Tony. Con Ian McKellen compartió escenario en “No Man’s Land”, de Pinter, y en “Esperando a Godot”, de Beckett, en Londres y en Broadway. En junio de 2010 la reina Isabel II lo nombró caballero.

Pero para el gran público llegó con la ciencia ficción. En 1987 lo eligieron para “Star Trek: The Next Generation”, donde interpretó al capitán Jean-Luc Picard durante siete años, 178 episodios y cuatro películas. Su frase, “Make it so”, acompañó al personaje, y Stewart volvió a él mucho después en “Star Trek: Picard”.

El profesor Charles Xavier de X-Men, la despedida en Logan y el resto de una filmografía que incluyó a Los Simpson

Fue el profesor Charles Xavier en tres películas entre 2000 y 2006, y en cuatro más después. En “Logan” (2017) el personaje muere. Aun así, reapareció en “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (2022).

La lista sigue: “Excalibur” (1981), “Conspiracy Theory”, “L.A. Story” y la serie “Blunt Talk”. También prestó la voz en “The Emoji Movie”, “Robot Chicken”, “Futurama” y “Los Simpson”. Según se reportó, su último papel sería el de “Avengers: Doomsday”, de Marvel, con estreno previsto para diciembre de 2026.

La anécdota de Patrick Stewart con Messi y Antonela Roccuzzo en la gala de The Best de la FIFA en Londres

Ocurrió en 2017, en la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, en Londres. Sunny Ozell no seguía el fútbol hasta que vio jugar a Messi en el Barcelona, y desde entonces es fan. Stewart sabía que el argentino iba a estar en la gala y le prometió a su esposa que haría lo posible para ponerlos cara a cara.

Años después lo contó en una entrevista con la SAG-AFTRA Foundation que se viralizó en agosto de 2019. Según su relato, la seguridad era enorme y en el camino chocó con una puerta de control. “Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto”, recordó. Messi estaba escondido detrás de otras personas, así que Stewart se puso a sus espaldas, y cuando el jugador se dio vuelta quedaron frente a frente.

Ahí vino lo que el actor calificó de vergonzoso: se presentó diciendo “Soy Patrick Stewart”. Le explicó que quería que su esposa lo conociera y sacó una foto de Sunny con Messi, que no fue una selfie. Y todavía quedaba un giro: Antonela Roccuzzo, la esposa del jugador, le pidió entonces una foto a él. Stewart lo recuerda con las palabras de ella: “¡Y yo quiero una foto con usted!”.

Esa misma noche escribió en Twitter “¡Conocí a un Dios esta noche!”.

Los homenajes a Patrick Stewart de Hugh Jackman, William Shatner, George Takei y Marvel Studios tras su muerte

Las reacciones llegaron rápido y, según recopiló Gizmodo, vinieron de varios mundos. Hugh Jackman, que compartió fotos suyas con Stewart, una de ellas aparentemente del rodaje de Logan, escribió en Instagram: “Perdimos a uno de los grandes del teatro y el cine”. También lo definió como “un amigo y un hombre tremendo” y dijo que lo va a extrañar “todos mis días”.

William Shatner, el capitán Kirk original, publicó en X: “Del escenario al puente del Enterprise, aportó inteligencia, gracia y un profundo sentido de humanidad a todo lo que hizo”. George Takei, en Bluesky, habló de fans que “lloran la partida de una leyenda verdadera e irremplazable”. Marvel Studios, también en X, sostuvo que Stewart “definió” a Charles Xavier “para generaciones de fans”.

Seth MacFarlane, con quien trabajó en American Dad!, Family Guy y Ted, lo ubicó entre los íconos que “de algún modo dimos por sentado que siempre estarían con nosotros”. Josh Gad lo llamó “un hombre para todas las estaciones”, con una voz “que pasará a la historia como una de las más grandes”.

Fuera de los sets, Stewart fue patrono de Refuge, una organización que ofrece refugio a víctimas de violencia doméstica, y embajador del International Rescue Committee. Y un dato más, según se informó: fue hincha de toda la vida del Huddersfield Town.