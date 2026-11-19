Una multinacional de Japón anunció una inversión aproximada de US$ 55 millones para construir una nueva fábrica en Brasil, con la que busca ampliar su capacidad industrial y fortalecer su presencia en el mercado de maquinaria agrícola.

El proyecto pertenece a Yanmar y se desarrollará en Indaiatuba, una ciudad del estado de São Paulo. La nueva planta permitirá concentrar distintas operaciones de la compañía en un mismo complejo, incorporar tecnología de automatización y aumentar la fabricación de tractores.

Según el cronograma oficial, las primeras instalaciones comenzarán a funcionar en 2027 y la expansión se completará por etapas hasta 2030 .

Dónde estará la nueva fábrica japonesa y cuánto costará la inversión

La planta se construirá en Indaiatuba, en el interior del estado de São Paulo, Brasil.

El complejo ocupará un terreno de aproximadamente 140.000 metros cuadrados, una superficie tres veces mayor que la que actualmente utiliza la compañía en esa ciudad. La primera etapa tendrá unos 36.000 metros cuadrados construidos y concentrará las operaciones iniciales de producción y almacenamiento.

La inversión busca reunir en un mismo predio actividades que hasta ahora funcionan en diferentes instalaciones. De esta manera, la empresa pretende mejorar la integración entre las áreas industriales, administrativas y logísticas, además de disponer de espacio para futuras ampliaciones.

El inicio de las obras fue marcado oficialmente el 28 de julio de 2026, con la participación de representantes de la compañía y autoridades municipales.

La nueva fábrica se construirá en Indaiatuba, Brasil, y contará con líneas de montaje automatizadas y tecnología para ampliar la fabricación de maquinaria agrícola. Fuente: Yanmar

Yanmar quiere aumentar la producción de tractores hasta las 7.000 unidades anuales

Uno de los principales objetivos de la nueva fábrica será ampliar la capacidad de fabricación de maquinaria agrícola. Actualmente, Yanmar puede producir alrededor de 5.000 tractores por año en Brasil, pero proyecta elevar ese volumen hasta las 7.000 unidades anuales en un solo turno de trabajo .

Esto representa un incremento potencial del 40% respecto de la capacidad actual. De acuerdo con el cronograma difundido por la Municipalidad de Indaiatuba, la meta de alcanzar las 7.000 unidades corresponde a una segunda etapa de expansión prevista para 2029.

La producción estará orientada principalmente a tractores compactos y de baja y mediana potencia. La línea de la compañía incluye modelos de entre 26 y 100 caballos de fuerza, destinados a diferentes actividades agrícolas.

Además, la empresa prevé incrementar la fabricación de tractores con mayor proporción de componentes nacionales: pasará de 10 a 15 unidades diarias durante la primera etapa y espera alcanzar las 20 hacia 2029.

Cómo será la megafábrica: automatización y tecnología de última generación

La nueva infraestructura incorporará líneas de montaje automatizadas, sistemas de control de calidad y mejoras en los procesos de almacenamiento y distribución . También contará con herramientas para optimizar la seguridad y la ergonomía de los trabajadores.

El proyecto contempla incorporar tecnologías de eficiencia energética, entre ellas:

Aprovechamiento de la iluminación natural en los espacios industriales.

Sistemas inteligentes para controlar el consumo eléctrico.

Instalación progresiva de paneles solares para generar electricidad.

Automatización de procesos de montaje e inspección de componentes.

Según Yanmar, la nueva planta seguirá el modelo de producción que la compañía aplica en sus instalaciones de Japón. El objetivo es modernizar la fabricación, reducir dificultades logísticas y mejorar la eficiencia de las operaciones en Brasil.

Cuántos empleos generará la inversión japonesa en Brasil

La ampliación industrial también tendrá consecuencias en el mercado laboral de Indaiatuba. La empresa y las autoridades municipales estiman que el proyecto permitirá generar alrededor de 100 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos hasta 2029.

Actualmente, Yanmar emplea a más de 300 trabajadores directos en la ciudad y cuenta con una red de más de 400 distribuidores autorizados en Brasil.

La compañía tiene una trayectoria de más de seis décadas en el mercado brasileño y considera que la nueva infraestructura será clave para acompañar la demanda de maquinaria agrícola, motores y equipos industriales.

El proyecto concluirá en 2030, cuando se complete la transferencia de las operaciones restantes, entre ellas las áreas administrativas, el centro de capacitación y los espacios de almacenamiento.