La Municipalidad de San Isidro quedó en el centro de la agenda tras instalar carteles en la vía pública con la frase “ Shacá la bashura de 18 a 20 h ” para recordar los horarios de recolección de residuos. La campaña se volvió viral y generó polémica en redes.

La intendencia local eligió esta forma de escritura para imitar una pronunciación asociada a los habitantes de la zona norte del conurbano bonaerense . De este modo, el objetivo era captar la atención de los vecinos que circulan por las calles del partido.

¿Cómo fue la campaña que desató la polémica?

Las autoridades comunales colocaron estos afiches en puntos de alto tránsito peatonal y vehicular para reforzar el cumplimiento del cronograma de limpieza.

La iniciativa pretende evitar la acumulación de bolsas en las veredas fuera del horario permitido por el servicio de higiene urbana. Por eso, la gestión optó por un mensaje que rompe con el tono formal de las comunicaciones oficiales habituales .

La campaña viral de San isidro Fuente: Redes sociales

La polémica en redes sociales y la explicación del municipio

La difusión de las imágenes de los carteles provocó un debate entre los usuarios de diversas plataformas digitales como X e Instagram . Mientras algunos vecinos celebraron el sentido del humor de la pieza gráfica, otros residentes manifestaron su rechazo por considerar que la frase refuerza estereotipos sobre la población local.

De esta forma, “Shacá la bashura”, la campaña de San Isidro se volvió viral y generó todo tipo de reacciones. Mientras, un sector de los usuarios cuestionó el uso de recursos públicos para financiar una campaña de ese estilo, otros usuarios señalaron que la estrategia cumplió su objetivo principal al lograr que toda la comunidad hable sobre el horario para sacar los residuos.

Desde la gestión municipal explicaron que la campaña forma parte de un plan integral para ordenar el espacio público y mejorar la higiene en las calles. La Intendencia de San Isidro mantiene vigente el horario de 18 a 20 horas de domingo a viernes para que los frentistas depositen sus bolsas en los cestos a fin de reducir las consecuencias de los residuos durante el verano.